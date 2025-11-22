Lodin om matchstraffet: ”Den är väl klockren”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

3–4 hade precis gått in och jakten på en kvittering kunde börja. Då fick Djurgårdens Jesse Ylönen lämna isen med ett matchstraff.

– Jag känner att den tar i ansiktet och domarna får ju tid att kolla på den, så den är väl klockren, antar jag, säger Färjestads Viktor Lodin, som fick smällen i 5–3-segern.

Jesse Ylönen får matchstraff för tacklingen på Viktor Lodin. Foto: Bildbyrån/Fredrik Karlsson och TV4 (skärmdump/montage).

Det blev heta känslor när lördagens klassiska möte mellan Färjestad och Djurgården närmade sig sitt slut. I centrum hamnade Jesse Ylönen och Viktor Lodin, efter att den förstnämnde fått matchstraff för en huvudtackling med fem minuter kvar att spela.

Lodin, som fick smällen, fick några ord till sig från Djurgårdens bänk under protesterna, och kunde fortsätta spela för att sedan säkra 5–3-segern.

– Vi ser en huvudrörelse från Lodin. Han ser inte vad som händer och är rätt mycket i balans när Ylönen kommer från sidan, sade TV4:s kommentator när reprisen på tacklingen rullades.

När Lodin själv får på sig ett par hörlurar efter matchen ger han sin syn på det hela.

– Det går så fort, men jag känner att den tar i ansiktet och domarna får ju tid att kolla på den, så den är väl klockren, antar jag, säger han och fortsätter om vad som sades av DIF-spelarna.

– Det gjorde jag också, så det var båda två. Det är bara roligt. De hade lite välvalda att säga, och jag detsamma. Det är som det ska vara.

– En rolig lördag i november. Kul match med mycket känslor. Djurgården kommer hit och bjuder upp till en bra match och sen var det grymt stöd från läktaren ikväll. Sjukt kul och skönt att lyckas vinna. Det blir kul att möta dem igen på tisdag, summerar han även.

Krüger: ”Den blir hård – kändes som vi var på gång”

Marcus Krüger, kapten i Djurgården, var på andra sidan känslo-spektrat och menade självklart att matchstraffet blev förödande.

– Först och främst besviken. Jag tycker att vi hade en bra push här i tredje och sen får vi boxen där sista fem. Den blir hård. Det kändes som att vi var på gång, säger han i TV4 och fortätter om vad hans lag behövde göra bättre.

– Bättre klubbor, bättre forecheck. Vi blir lite långa till och från så de har en pass till tre mot två och två mot ett. Vi möter dem igen på tisdag så vi ska försöka göra det från början då.

Jack Berglund var i övrigt den stora förgrundsfiguren med två mål inför det stundande mästerskapet med Juniorkronorna.