Conor Geekie har tvingats till operation.

Foto: USA Today Sports

Superdeal på Hockeysverige Plus: Läs alla våra texter - resten av 2026 - för bara en krona.

​​​​Tampa Bay Lightning tvingas hantera ett avbräck under kommande månader.

Spelaren det handlar om är Arizona Coyotes förstarundeval från 2022, Conor Geekie, och beskedet kommer efter tre missade matcher. Kanadensaren försvann till skadelistan under helgen, och förklaringen som nu presenteras är måndagens operation. En operation på axeln som väntas sätta Geekie åt sidan under fyra eller fem månaders tid.

Tampa-reportern Benjamin Pierce rapporterar sedan att detta var en skada Geekie tampades med innan den nådde detta stadie.

– Det var inte första gången det hände honom, så förr eller senare måste man se till att få det åtgärdat, bekräftar också coachen Jon Cooper.

Conor Geekie har stått för fyra mål och en assist på sina 20 NHL-matcher denna säsong. Den kanadensiske JVM-spelare från 2024 har totalt 86 grundserieframträdanden på den största scenen. Hans kontrakt går ut efter 2026/27-säsongen. Därefter blir han restricted free agent.