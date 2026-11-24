Tim Söderlund har petats av LHC i SHL.

Foto: Bildbyrån (montage).

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När Tim Söderlund, inför den här säsongen, valde att vända hem till Sverige föll valet på Linköping. Och det efter en stark säsongsavslutning i finska KalPa med 25 poäng på 29 matcher. Ändå är det han som nu hamnat på sidan i SHL-klubben.

När Corren pratar med 28-åringen har fyra matcher passerat utan minuter för Söderlund.

– Nej, men det är klart att det är tråkigt. Du vill alltid spela, men det är bara att jobba på, svarar han om petningen och erkänner att det är tufft rent mentalt.

– Ja, men det är det. Du får försöka visa tränarna att du ska ta en plats, säger han.

Har inte fått någon förklaring: "Bara att jobba"

Tim Söderlunds senaste minuter var fyra till antalet och kom före landslagsuppehållet. Enligt Corren är också forwarden från Skellefteå utanför de ordinarie kedjorna inför torsdagens omgång där Brynäs står på andra sidan.

Någon förklaring till vad han behöver göra annorlunda har inte Söderlund fått.

– Nej, det är inte så mycket. Det är som det är. Det är bara att jobba på och visa. Det är inte första gången det händer. Jag har varit med om det tidigare i karriären, säger han till Corren och svarar även kring dialogen med tränarna.

– Ja, men det är väl olika. Det är som det är. Det är bara att träna och försöka ta chansen när man får den.

Ante Karlsson är tillbaka som huvudtränare i LHC till denna säsong och har hittills tagit sitt gäng till endast 19 poäng. Endast två fler än ligajumbon HV71.