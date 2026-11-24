Sidney Crosby ser ut att bli en Penguin för resten av karriären. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Med spekulationerna kring hans framtid växande har Sidney Crosby gjort sin inställning tydlig: Han vill stanna i Pittsburgh Penguins fram till den dag han avslutar karriären. Det uppger åtminstone hans agent, Pat Brisson.

Penguins befinner sig i ett avgörande skede av klubbens historia. Samtidigt som flera av klubbens största profiler närmar sig slutet på sina karriärer har resultaten försämrats och organisationen står inför en ombyggnation av truppen. Beslutet kring Crosbys framtid är därför en central fråga för klubbens långsiktiga planering.

När Brisson medverkade i Sportsnets program Real Kyper and Bourne på måndagen diskuterade han utmaningarna som väntar general manager Kyle Dubas när han ska bygga om laget. Han betonade samtidigt att Crosby vill fortsätta sin karriär i Pittsburgh snarare än att ansluta till en etablerad Stanley Cup-utmanare.

– Hans mål är att vara en Penguin för alltid, säger Brisson.

Sidney Crosbys kontrakt löper ut

Crosby har en fullständig no-trade-klausul som gäller säsongen ut. Det innebär att han själv har sista ordet om han ska stanna i Pittsburgh resten av karriären, samtidigt som organisationen börjar ställa om från sin rutinerade stomme till förmån för yngre spelare.

Förra säsongen tog sig Penguins till Stanley Cup-slutspelet för första gången på tre år. Den här säsongen har Crosby, Kris Letang och Jevgenij Malkin dessutom slagit rekord som den trio av spelare som tillbringat längst tid tillsammans i samma NHL-lag.

– Med de tre spelarna är det en väldigt unik situation med tanke på allt de har gjort för organisationen och laget, sade Dubas till reportrar förra veckan.

– Jag tycker att man därför måste hantera dem, och vara väldigt öppen med dem, på ett annat sätt än man skulle göra med nästan vilken annan veteran som helst. Jag tror inte att det någonsin kommer att finnas en liknande situation i ligan igen.

På väg mot karriärens sämsta säsong

Crosby har noterats för sex mål och totalt 15 poäng på 23 matcher den här säsongen. Det innebär att han är på väg mot en säsong med 22 mål och 55 poäng – vilket skulle vara hans poängmässigt svagaste grundserie sedan 2011/12. Då begränsades han till 22 matcher på grund av skador.

Även om önskan att stanna i Pittsburgh är tydlig vill Brisson inte stänga några dörrar. Crosbys tävlingsinstinkt är fortfarande stark, samtidigt som Penguins står inför arbetet med att hitta en väg mot framgång i nästa era av klubbens historia.

– Jag vet faktiskt inte, uppriktigt sagt. Han har ingen brådska just nu. Vi får se vad den kommande månaden eller de närmaste månaderna för med sig, säger Brisson.