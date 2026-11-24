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SDHL är tillbaka efter VM-succén. Svensk brons med mersmak. Tack Ulf Lundberg för grundarbetet du lagt och imponerande hur Erika Holst, Pernilla Winberg och Johan Andersson förvaltat och byggt vidare på den inslagna vägen.



Som sagt var SDHL. Många spelare från lagen är i väg och jobbar för att få en plats i PWHL. Det här gör såklart att det blir rörigt i trupperna.