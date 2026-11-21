Casper Juustovaara Karlsson fick matchstraff mot Djurgården.

Foto: Kenta Jönsson / Bildbyrån.

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

Luleå Hockey hade en bra kontroll på matchen mot Djurgården i den andra perioden. En 3–0-ledning och en matchbild i deras favör. Då fick Casper Juustovaara Karlsson ett matchstraff, efter en smäll på Nikolas Brouillard.

Domarna tog utvisningen sent och gick även och granskade situationen. Efter en titt på skärmarna kom de också fram till beslutet 5+ game. Ett straff som förvånade många på läktarna.

Samt skapade rejäl irritation i Luleå-lägret.

– Jag vet faktiskt inte. Ska jag vara helt ärlig så känner jag bara att han kommer där i mitten och så försöker jag bara stå upp och ja, stanna upp honom. Sen, jag vet inte...

Har du sett situationen?

– Jag såg den när jag kom till omklädningsrummet, jag vet inte vad jag ska säga jag tycker jag träffar axeln.

Även den assisterande tränaren Antti Alamäki var irriterad på att tacklingen resulterade i ett matchstraff. Finländaren anmärkte också på det faktum att Luleå bara fick spela ett enda powerplay i den här matchen.

Fick ni någon förklaring på bänken?

– Ingen riktig förklaring, de (domarna) håller sig borta ganska mycket. Men vi tycker att det är en rätt tackling, men det är inte bara den situationen. Det finns andra situationer där de kan skippa att blåsa över huvud taget eller ge oss ett powerplay någon gång. Men så är det, inte bara den här matchen utan överlag, vi får inte många powerplay just nu, säger Alamäki.



Riskerar avstängning: "Det hade varit sjukt..."

Matchstraffet gav också Djurgården en chans att komma in i matchen. I spel fem mot tre kom också en reducering till 3–1. Men närmare än så kom inte hemmalaget, utan matchen slutade 4–1 till gästerna.

Rubriceringen på Casper Juustovaara Karlssons matchstraff blev kneeing, trots att talangen inte gjorde någon utstickande rörelse.

– Jag känner bara att jag står där och att han kommer i hög fart mot mig. Som jag sa innan vill jag bara få stopp på honom och så gör han en sväng ut. Jag vet inte om de vill att jag ska försvinna eller vad jag ska göra.

Fick du någon förklaring?

– Nej, inte ett ord.

Nu riskerar han att anmälas till disciplinnämnden för att bestraffas ytterligare. Själv tror inte 19-åringen att det är speciellt stor risk för det...

– Nej, det tror jag inte. Det hade varit sjukt.