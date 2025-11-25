”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Einar Emanuelsson har hamnat utanför laget i Luleå.

Nu uppger Norrbottens-Kuriren att trotjänaren kan lämna för spel i Lugano.

Einar Emanuelsson kan närma sig slutet i Luleå. Foto: Bildbyrån (Montage)

Han har varit en publikfavorit i Norrbotten under flera år. Men nu kan Einar Emanuelssons tid i Luleå vara på väg bort från klubben där han har spelat hela sin karriär.

Under tisdagskvällen har både Hockeynews och Norrbottens-Kuriren kommit med uppgifter om att Emanuelsson kan lämna Luleå. Forwarden har hamnat snett den senaste tiden och var helt utanför truppen i förra veckans SHL-matcher mot Örebro och HV71. Emanuelsson har fått mindre speltid sedan Brendan Shinnimin återvänt och Ben Tardif värvats. Nu tillkommer även Linus Omark till Luleå vilket gör att konkurrensen blir ännu tuffare, och det blir svårare för Emanuelsson att slå sig in i laget igen. Han ska därför överväga att lämna Luleå för att få speltid någon annanstans.

Einar Emanuelsson kan flytta till Schweiz

Norrbottens-Kuriren skriver att flera klubbar i Schweiz visar intresse för Einar Emanuelsson. Tidningen uppger att han i sådana fall står närmast Lugano ifall kontraktet med Luleå skulle brytas. Än är dock inget klart än och 28-åringen är fortsatt en Luleå-spelare i nuläget.

Einar Emanuelsson kom till Luleå som junior 2013 och han har därefter blivit kvar i över tolv år. Han har varit ordinarie i Luleås A-lag sedan säsongen 2016/17 och blev snabbt en produktiv spelare för norrbottningarna. De senaste åren har han däremot fått en mindre roll i laget och även haft svårare att producera. Emanuelsson gjorde succé under SM-finalen mot Färjestad 2022 när Luleå förlorade men han var sedan med och vann klubbens andra SM-guld tidigare i år.

2022 skrev Einar Emanuelsson ett femårskontrakt med Luleå som gäller fram till 2028. Han har alltså två och ett halvt år kvar på avtalet, men det kan nu brytas i förtid. Totalt i sin karriär har Emanuelsson spelat 560 matcher i Luleåtröjan, vilket är nionde mest i klubbens historia.

Source: Einar Emanuelsson @ Elite Prospects