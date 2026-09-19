Olle Alsing och HV71 förlorar ännu en premiärmatch i SHL.

Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

16 september 2017.

Det är senast som HV71 vann en premiärmatch i SHL. Då besegrades Djurgården med 4-2.

Sedan dess har det nu gått nio år - och HV71 har spelat åtta SHL-premiärer i rad utan att vinna. I eftermiddagens match mot Malmö såg HV dock ut att äntligen få bryta den statistiken. Hemmalaget ledde med 3-0 och var också väldigt nära att utöka till 4-0.

I stället föll HV71 ihop i andra perioden där Malmö kunde kvittera till 3-3. Trots ledning 4-3 tappade sedan HV igen och bortalaget vann sedan med 5-4 efter förlängning.

Olle Alsing, lagkapten i HV71, ger sin syn på raset i premiärförlusten.

– Jag tycker att vi börjar göra lite saker som vi inte ska göra där ute. Vi följer inte gameplanen helt. Det straffar sig när vi börjar göra andra saker än vad vi har kommit överens om. Sedan är de stekheta i powerplay och det vet vi ju om, men då rinner det på, säger backen.

Olle Alsing om HV71:s ras: "Finns mycket att lära"

Blir ni kanske lite "för sköna" i stället för att spela enkelt där när ni leder med 3-0?

– Jo, men lite så. Sedan studsar puckarna fel ibland, absolut. När det blir ett misstag där ute får vi försöka rätta till det efteråt och inte fortsätta med misstagen. Det finns mycket att lära från den här matchen.

Olle Alsing menar däremot att HV inte hamnar i gamla synder under förlusten.

– Nej, det tycker jag absolut inte. Jag tycker att vi har något misstag där och vi kanske måste spela lite mer på ledning. Vi har 3-0 och behöver inte göra några fler baljor. Vi har ju en tung period där i andra, och man vet ju att det kommer att vara tunga perioder ibland när de gör bra saker och har momentum, men då är det bara att gilla läget, försöka spela ett försvarsspel och ta det till en tredje period. Det måste ju inte hända så mycket just där och då i andra.

Mardrömsstatistiken i SHL-premiärer

HV71 har nu alltså förlorat åtta raka SHL-premiärer.

– Det är klart, jag förstår ju att man gillar att snacka och skriva om sånt med fakta och hit och dit. Vi hade hoppats på att vi hade kunnat ändra den statistiken och det var nära, men räckte inte hela vägen, säger Olle Alsing.

Ni förlorade ju premiären förra året också och det kändes som att det blev en lite snöbollseffekt efter det. Hur ska ni undvika att hamna i samma läge i år och inte bli för låga mentalt?

– Det är ju en sjukt lång säsong och det är bara början nu. Jag tycker att man ser ganska enkelt i den här matchen vad det är som vi gör bra, hur spelet ser ut då och vad det står på tavlan. Sedan är det också tydligt vad vi gör dåligt och vad som står på tavlan efter det. Det är en ganska enkel match att kan bryta ner i positiva och negativa delar, tycker jag.

Olle Alsing och hans HV71 får fortsätta vänta på första segern.

Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Olle Alsing om stödet från supportrarna

För HV71 handlar det nu om att ta med de positiva bitarna från förlusten, menar Olle Alsing.

– Det är klart att vi vet om att, vad var det sex raka torsk eller något sånt där förra året? Men vi får verkligen lära oss av den här matchen. Jag tycker att vi gör mycket bra saker också där ute. Jag tycker att vi spelar bra i första och har flera bra moment i både andra och tredje också.

HV71 har spelat tre raka kval vilket gjort att lagets supportrar blivit luttrade. Olle Alsing menar dock att han inte känner att fansen, och laget, "gräver ner sig" efter förlusten.

– Det kanske finns några som gör det, men jag tycker att de flesta är positiva och krigar på. Vi har otroligt stöd där hemma och även på bortaresor i stan. Det är många som har följt oss under de här åren som har varit riktigt tuffa. Vi har fullt varje match och det är folk som tjoar och tjimmar på gatan och hejar på. De kommer ikväll och stöttar. Det känns som att vi gör det ihop med fansen och hela stan. Vi hoppades verkligen på ett annat slut idag, men vi får lära oss av det här och bli starkare framöver, avslutar HV-kaptenen.