Gavin McKenna debuterade för Toronto Maple Leafs i natt.

Foto: Sammy Kogan/The Canadian Press/Alamy (Montage)

I natt inleddes NHL :s försäsong på allvar då de första träningsmatcherna inför den stundande säsongen spelades. Toronto Maple Leafs och Montréal Canadiens valde då ett speciellt upplägg där de spelade två matcher med två helt olika laguppställningar samtidigt i varsin stad. Lagen möttes nämligen både i Montréal och i Toronto, och det var "Habs" som vann båda mötena.

I Montréal vann hemmalaget med 4-3 efter förlängning, medan det blev en 4-1-seger för Canadiens i Toronto.

Matchen i Toronto kom dock att bli speciell då det var drafettan Gavin McKennas debut i Leafs-tröjan. Han spelade i en kedja med John Tavares och William Nylander och noterades för tre skott på drygt 20 minuters istid. Mäktigast av allt var dock när laguppställningen presenterades och 18-åringen fick störst jubel inne i Scotiabank Arena.

– Det var ganska coolt där och då i stunden. Bara allting från dagen, att vara ute med killarna, spela med så skickliga spelare och få dela isen med sådana som Auston Matthews, Matthew Knies, J.T. (John Tavares) och "Willy" (Nylander). Det är en dag som jag kommer att minnas resten av mitt liv, säger Gavin McKenna enligt nhl.com efter debuten.

Det blev dock inga poäng för McKenna i debuten sedan Toronto förlorat matchen med 4-1.

– Det kändes ganska bra. Jag tycker att jag skapade lite chanser men jag hade också några pucktapp. Det är sånt som kan hända när nerverna gör sin påminda, men jag tycker att det var en bra första match med mycket att bygga vidare på, säger supertalangen.

Gavin McKenna hyllas efter debuten med Toronto Maple Leafs

Tränaren Jim Hiller var nöjd med insatsen från 18-åringen i sin första match mot NHL-motstånd.

– Jag tycker att det var en bra match för honom. I en match där inget av lagen skapade speciellt mycket offensiv var han inblandad i tre eller fyra målchanser, vilket man tar varje dag i veckan. Jag tyckte att det var en lovande start, säger Hiller och fortsätter:

– Jag skulle bara säga till honom att inte övertänka. Han är bra på att utvärdera sig själv och kommer sätta press på sig själv så det kommer inte jag göra nu i början. Vi vill bara se hur han anpassar sig till nästa match. Han har säkerligen redan själv identifierat sina förbättringsområden så jag kommer inte prata mycket om det med honom.

Gavin McKenna får också lovord av superstjärnan Auston Matthews, som är lagkapten för Toronto Maple Leafs.

– Han var bra, det kan man se direkt. Det är inte lätt att hoppa in och spela din första match efter att bara ha haft två träningar och sedan gå rakt in i en träningsmatch mot NHL-spelare. Han har huvudet på skaft och kommer bara att bli bättre och bättre ju fler träningar och matcher han får i sig och kan anpassa sig till farten i NHL. Samtidigt var det flera tillfällen i dag där man kan se hur skicklig och talangfull han verkligen är, säger Matthews.