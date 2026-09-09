Mikael Gath räknar bort Ludvig Levinsson i SHL-premiären.

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Nästa vecka är det premiär för den nya SHL-säsongen 2026/27. Timrå IK ska då resa ner till Östergötland för en bortamatch mot Linköping i premiäromgången nästa lördag, 19 september.

Timrå har dock ett frågetecken i laget inför SHL-premiären nästa vecka.

Det handlar om forwarden Ludvig Levinsson som har missat stora delar av försäsongen. Levinsson var med och spelade i försäsongspremiären mot Sundsvall Hockey 14 augusti men där skadades han. Forwarden har sedan saknats för Timrå och har alltså inte spelat på snart en månad.

– Han spelade två perioder mot Sundsvall. Sedan dess har han varit borta, och det är väl inte riktigt nära heller, säger Mikael Gath till Sundsvalls Tidning.

Ludvig Levinsson kan missa SHL-premiären med Timrå

Gath räknar nu inte med att Ludvig Levinsson kommer att kunna vara spelklar igen i tid till nästa veckas premiär.

– Det har jag väldigt svårt att säga att han ska göra, säger huvudtränaren.

Det är också oklart när Levinsson kan vara tillbaka i spel igen.

– Nej, jag tror att den är direkt osäker, den prognosen. Vi får ta det lite dag för dag.

Tidigare under onsdagen meddelade Timrå IK att 18-årige Alex Kristiansson kommer att bli borta i tolv veckor efter att ha ådragits en underkroppsskada under försäsongen. Backen Adrian Thun-Hansson fick också en smäll under onsdagens träning och fick åka till sjukhuset för att sy, men läget är bra med 20-åringen som väntas vara tillbaka i träning redan i morgon.

Timrå har även Anton Lundmark och Marcus Hardegård på frånvarolistan men duon är hemma på grund av sjukdom och det är alltså inte någon fara inför SHL-premiären nästa vecka.