Alex Kristiansson.

Timrå IK gick ut idag och meddelade att den unga talangen Alex Kristiansson har skadad sig. 18-åringen som tillhör U20-laget fick chansen med A-laget under SCA-cupen i Sundsvall när Timrå spelade mot Brynäs IF och hockeyettan-laget IF Sundsvall Hockey.

Efter en undersökning kan Timrås fysioterapeut Jon Berglund meddela att Kristiansson blir borta cirka tolv veckor.

– Alex Kristiansson har under försäsongen ådragit sig en underkroppsskada. Efter undersökning har det påvisats en rehabtid som är cirka tolv veckor.

Kritiansson har Timrå IK som moderklubb och har spelat en match i SHL med A-laget under säsongen 2024/25. Förra säsongen stod han för 21 poäng på 36 matcher i Timrås U-20 lag.