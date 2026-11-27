Växjös Lucas Elvenes kliver av mot Djurgården 26 november.

Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån.

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En krock med Djurgårdens Håvard Salsten såg till att Lucas Elvenes endast spelade 3:39 minuter för sitt Växjö Lakers under torsdagen. Situationen uppstod i den första perioden, efter att stjärnan också gjort 1–0 i matchen, och gjorde att han försvann ut i omklädningsrummet.

Elvenes hade tagit sig för armen strax innan han försvann, och nu uppger Smålandsposten att forwarden drabbats av en axelskada.

– Han var i sjukrummet när jag gick förbi men jag har inte hört något om hur det är med honom, svarade Växjös assisterande tränare Fredrik Hellgren tidningen om Elvenes status.

Det återstår att se hur länge 27-åringen blir borta från spel. Ett avbräck skulle det minst sagt bli i och med de 22 poängen hittills 2026/27. En siffra som är överlägset bäst i hela Växjö.