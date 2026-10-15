Lucas Carlsson debuterar för Djurgården - mot sin gamla klubb Brynäs.

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Inför årets säsong värvades Lucas Carlsson av Djurgården efter att ha tillbringat åtta år i Nordamerika. Övergången blev anmärkningsvärd då 29-åringen kommer från Gävle och spelade i Brynäs hela sin karriär innan han korsade Atlanten. Vid återkomsten till SHL valde Carlsson dock bort en återkomst till Brynäs och skrev i stället på för konkurrenten Djurgården .

Lucas Carlsson har dock varit otillgänglig under starten av årets SHL-säsong. Han tvingades nämligen operera knät inför säsongen och har därefter genomgått en längre rehabilitering vilket hållit honom borta från spel. I kväll är dock Carlsson tillbaka och redo för sin debut för Djurgården.

Lucas Carlsson debuterar för Djurgården – mot Brynäs

Det blir då en minst sagt speciell match för Lucas Carlsson direkt då han kommer att debutera för Djurgården hemma i Gävle. Han ställs nämligen direkt mot Brynäs i sin gamla hemmaarena, Gavlerinken, i sin första match tillbaka på svensk mark.

Carlsson kliver in i ett backpar tillsammans med Jesper Pettersson. Det innebär att Liam Pettersson flyttas ner som sjundeback av Djurgården medan Hugo Blixt hamnar utanför laget.

Framåt gör Djurgården också ett par förändringar. Jacob Josefson och Albin Grewe saknas men DIF får tillbaka Håvard Salsten igen som kliver in i en kedja med Charles Hudon och Noel Gunler. Sedan tidigare saknar Djurgården även stjärnvärvningen Nils Åman.

Calle Järnkrok tillbaka för Brynäs

Brynäs får också tillbaka ett par skadade spelare till kvällens match. Calle Järnkrok har missat de två senaste matcherna för Brynäs men var tillbaka och började träna med laget igen i början av veckan. Nu kliver han också in i laguppställningen.

Järnkrok matchas då som ytterforward i kedjan med Gustav Hillström och Oskar Lindblom. Där ersätter han Anton Rödin som alltjämt saknas för Brynäs. Rödin fick en smäll mot huvudet i hemmamatchen mot Björklöven förra torsdagen, men spelade vidare i den matchen. Därefter saknades Rödin i lördagens bortamatch mot HV71 och nu missar veteranen även kvällens drabbning mot Djurgården.

Även Christian Djoos gör comeback för Brynäs i kväll sedan han missat de senaste fyra matcherna efter att ha klivit av skadad mot Timrå 29 september. Djoos ersätter då Axel Andersson som inte kommer till spel.