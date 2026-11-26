Mattias Norlinder.

Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

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Brynäs har det gott ställt med kontrakterade spelare över nästa säsong. 19 av lagets 25 spelare, inklusive veteranen Jakob Silfverberg som har ett optionsår, har avtal över nästa säsong och således är det bara sex spelare vars kontrakt löper ut i SHL -klubben framåt vårkanten.

En av spelarna vars kontrakt löper ut är 26-årige backen Mattias Norlinder – som inte gör någon hemlighet av att han gärna blir kvar i Gävle.

– Det är ingen stress. Men jag stannar gärna, säger han till Gefle Dagblad .

Inget konkret ännu: ”Tror inte det är någon stress”

Diskussioner har påbörjats mellan parterna, men än så länge är det inget konkret, berättar sportchefen Johan Alcén.

– Jag har sagt att jag trivs skitbra, i laget och staden. Men jag tror inte det är någon stress från min sida och från deras (Brynäs) sida heller. Vi ska försöka se var vi landar båda två och förhoppningsvis bli nöjda, säger Norlinder.

26-åringen anslöt till Brynäs från MoDo efter Örnsköldsvikslagets degradering från SHL 2025. Under sin debutsäsong i klubben producerade han 13 poäng (4+9) på 48 matcher och den här säsongen har han noterats för sex poäng (1+5) på 18 matcher. På dessa matcher har han snittat strax över 18 minuters istid per match, vilket är fjärde mest av Brynäs backar den här säsongen.

Förutom Brynäs och MoDo har Norlinder även spelat SHL-hockey i Frölunda och på meritlistan har han sex NHL-matcher med Montréal Canadiens samt en handfull landskamper med Tre Kronor.