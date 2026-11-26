Jesper Bratt.

Foto: Chris O'Meara/AP/Alamy

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Jesper Bratt är nu den spelare som gjort näst flest assist i New Jersey Devils historia.

Efter att den svenske stjärnan funnits med i förarbetet till lagkaptenen Nico Hischiers 1–0-mål i nattens NHL -möte med Columbus Blue Jackets passerade Bratt klubbikonen Scott Niedermayer på listan över spelarna med flest assist i Devils färger.

Har bara legendaren före sig

Bratt har nu gjort 365 assist på 659 matcher för Devils och har bara legendaren Patrik Elias (617) framför sig i assistligan i Devils historia. Svensken är sedan tidigare den fjärde poängbäste poängplockaren i New Jerseys historia med sina 541 poäng och har bara nio poäng upp till Travis Zajac på tredjeplatsen.

Den här säsongen har Bratt producerat 23 poäng (4+19) på 25 poäng, vilket gör honom till Devils näst poängbästa spelare.

New Jersey vann nattens match mot Columbus med 3–2 efter straffar sedan Arsenij Gritsjuk stått för straffläggningens enda mål.

Columbus Blue Jackets – New Jersey Devils 2–3 e. str

Columbus: Cole Sillinger (5), Luca Del Bel Belluz (1).

New Jersey: Nico Hischier (10), Evan Rodrigues (8), Arsenij Grisjuk (avgörande straff).



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