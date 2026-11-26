Cutter Gauthier.

Foto: Kiyoshi Mio/Imagn Images/Bildbyrån

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Cutter Gauthier är tillsammans med Leon Draisaitl NHL :s målbästa spelare den här säsongen.

I natt stod den svenskfödde amerikanen för ett av målen i Anaheim Ducks 7–0-seger över San Jose Sharks och sköt därmed sitt 23:e mål för säsongen – och närmar sig samtidigt ett nytt NHL-rekord.

Av hans 23 mål den här säsongen har hela 19 av dessa kommit under november månad och Gauthier är nu bara en fullträff ifrån att tangera rekordet för flest mål av en spelare i NHL under en och samma kalendermånad. Det nuvarande rekordet delas av Teemu Selänne (mars 1993) och Joe Malone (februari 1921) och ingen spelare har sedan Pavel Bure (mars 1994) gjort lika många mål under en och samma månad som Gauthier gjort nu i november.

Gör målsuccé efter monsteravtalet

Målsuccén kommer bara månader efter att den 22-årige amerikanen skrev ett jättekontrakt med Anaheim Ducks . I svallvågorna av Leo Carlssons femårskontrakt med Ducks värt 920 miljoner kronor, som han tecknade efter att Ducks valt att matcha ett offer sheet från Philadelphia Flyers, skrev Gauthier ett sexårigt avtal värt nära 830 miljoner kronor.

Gauthier har bara lämnat en match i november utan mål i protokollet och totalt har amerikanen gjort hela fyra hattrick under den här månaden. Den här säsongen har Gauthier producerat 32 poäng (23+9) på 25 matcher, där 23 av dessa poäng har kommit på 13 matcher i november.

Cutter Gauthier är son till den tidigare Leksand- och Skellefteåmålvakten Sean Gauthier och föddes i Skellefteå i januari 2004.



Anaheim Ducks – San Jose Sharks 0–7

Anaheim: Alex Killorn 2 (5), Judd Caulfield (5), Cutter Gauthier (23), Ian Moore (3), Roger McQueen (3), Frank Vatrano (3).

San Jose: –



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