Gabriel Landeskog och Arber Xhehaj.

Foto: Alamy

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Det blev aldrig någon direkt spänning i nattens möte mellan Colorado Avalanche och Montréal Canadiens , då Denver-laget körde över "Habs" med hela 6–0 efter att ha gått ifrån till en 4–0-ledning i den andra perioden.

Det hindrade dock inte matchen från att hetta till.

Gabriel Landeskog och motståndarbacken Kaiden Guhle gick en personlig duell i matchen, där Landeskog först fick ta emot en smäll från Guhle innan Landeskog senare i matchen satte in en tackling som gjorde att Montréal-backen tvingades kliva av skadad.

– Det var en kamp, helt enkelt. Vi hade två dueller under matchens gång. Den första vann han. Han skickade mig i isen och jag var nära att stuka fotleden. Andra gången fick jag honom tillbaka. Jag försökte inte skada honom och hoppas att han mår bra. Han visste att jag var på väg och jag fullföljde bara tacklingen. För mig handlade det hela tiden om en duell mellan mig och honom. Jag hoppas att han mår bra, säger Landeskog till Colorado Hockey Now .

Xhekaj-bröderna trappade upp känslorna

Landeskog och Guhle var inte de enda spelarna som trappade upp känslorna i nattens match. Även Montréal-bröderna Florian och Arber Xhekaj ville bli involverade på isen och efter smällen på Guhle utmanade Florian Xhekaj svensken till ett slagsmål som Landeskog inte nappade på.

Storebror Arber Xhekaj hamnade sedan i händelsernas centrum när han i sluttampen av matchen satte in en tackling i ryggen på Colorados backveteran Brent Burns. Ett bråk bröt ut på isen i samband med tacklingen, samtidigt som lillebror Florian Xhekaj sökte sig mot Colorado-bänken där Landeskog satt och delade ut en slashing mot svensken.

Efter matchen var Landeskog långt från imponerad av brödernas uppträdande i matchen.

– När det ändå handlar om en av de mest anrika och respekterade klubbarna i hela hockeyvärlden (Montréal), och sedan har två spelare som beter sig så där. Som jag ser det handlar det i grunden om en kamp mellan mig och Guhle, och sedan vill de där killarna lägga sig i. Jag förstår det, absolut, men det finns en gräns, säger Landeskog.

"Jag har gjort ungefär samma saker som de har gjort"

Vidare säger Landeskog att han inte hade några problem med att spelarna ville stå upp för sin skadade lagkamrat. Han gillade dock inte hur långt Xhekaj-bröderna tog det hela.

– Jag har själv varit på andra sidan i sådana situationer. Jag har gjort ungefär samma saker som de har gjort. Man försöker få någon att reagera, men när man inte får den reaktionen kan man inte börja crosschecka folk eller fälla dem bakifrån, säger Landeskog.

Landeskog stod för ett mål i 6–0-segern och har nu producerat nio mål och totalt 15 poäng på 24 matcher för Colorado den här säsongen.



Colorado Avalanche – Montréal Canadiens 6–0

Colorado: Devon Toews 2 (9), Logan O'Connor (1), Artturi Lehkonen (16), Martin Necas (11), Gabriel Landeskog (9).

Montréal: –



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