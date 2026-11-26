Det är faktiskt ganska mycket svenskt i toppen av de olika statistik-kolumnerna i SHL - men det går inte att komma runt att många av de allra bästa spelarna är importer. Det är kanske inte den starkaste import-toppen man sett, men bredden på ligans importspelare är just nu enorm. Det fanns säkert 50 spelare som gjorde anspråk på att ta sig in bland de 25 främsta på min lista, men i slutändan fick det bli 25 spelare plus tio bubblare som var värda en "honorable mention".

Det svåra är att värdera spelare som sett bra ut under en kort period kontra spelare som varit bra en längre period - och kanske framför allt spelare som varit superbra förut men haft en sämre höst. Och vice versa.

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