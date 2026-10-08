Stjärnans egna ord om matchstraffet

Phil DiGiuseppe fick matchstraff. Foto: Bildbyrån & Tv4.

Brynäs IF besegrade IF Björklöven med 4-1. Brynäs ledde med 2-1 inför den sista perioden, då Björklövenstjärnan Phil DiGiuseppe tacklade Brynäs Anton Rödin. Domarna videogranskade situationen och valde sedan att ge DiGiuseppe matchstraff.

I det efterföljande PP-spelet satte Johannes Kinnvall 3-1 för Brynäs. Man vann sedan med 4-1 sedan Bobby Trivigno gjort det avslutande målet i tom kasse.

– Jag har aldrig varit avstängd och jag försöker inte skada någon. Jag försöker bara spela hårt, sade DiGiuseppe efter matchen.

– Jag har aldrig varit en "headhunter". Men det här är en ny liga för mig och det här är reglerna. Det är upp till mig att spela efter dem. Men som jag sa: Jag jagar aldrig någon spelare.

Blev du förvånad när du fick fem minuters utvisning och matchstraff?

– Ja. Men som jag sa: Regler är regler. Är det där reglerna, då får jag lära mig dem. Men jag tycker jag håller nere min armbåge och allting.

– Men men. Jag är ingen domare. De har sitt jobb att göra.

Blir det extra tungt när de sen också gör mål i powerplayet?

– Jag har ju inte sett målet. Men jag tycker vi hade momentum. Jag försöker inte skada någon, inte laget. Men det är ju inte en kul känsla.

Assisterande tränare Stefan Öhman sade på presskonferensen att han inte hade sett situationen, men han menade att matchstraffet avgjorde matchen.

– Femminutaren blir matchavgörande. Brynäs får ett tryck och vi får jobba hårt med några spelare kort. När Phil försvinner behöver vi ändra om i formationerna. Vi försökte ge det en push men vi räckte inte till, konstaterade Öhman.