Beskedet: Tre spelare lämnar – samtidigt

Hampus Johannesson är en av spelarna som lämnar Västervik.

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Sedan degraderingen från HockeyAllsvenskan 2024 har Västerviks IK haft det tufft i Hockeyettan och missat att gå till slutspel två år i rad. Även den här säsongen har inlett knackigt för smålänningarna. Efter tio omgångar i Hockeyettan Södra ligger Västervik återigen utanför slutspelsplats med 13 poäng så här långt.

Nu står det också klart att det blir förändringar i spelartruppen framöver. Västervik meddelar nämligen att man går skilda vägar med tre forwards – samtidigt.

"Lämnar av personliga skäl"

Det tyngsta tappet är 23-årige Jack Sirkka som spelade i klubben även under förra säsongen och hade inlett med fem poäng på tio matcher under hösten.

"Jack lämnar laget av personliga skäl och kommer nu att flytta hem. För oss är det självklart viktigast att Jack mår bra och får göra det som känns bäst för honom, även om vi tycker att det är tråkigt att han lämnar", säger sportchefen Victor Öhman i ett uttalande.

Den tidigare Djurgårdsjunioren Wilmer Svensson, 25, vände hem till Sverige från Nordamerika och skrev på ett tryout-avtal med Västervik. Nu står det klart att provspelet avslutas efter fem matcher.

"För Wilmer har pendlingen visat sig vara svår att kombinera med vardagen. Vi har förståelse för situationen", säger Öhman.

Redan klar för konkurrenten

Sist ut att lämna är 23-årige Hampus Johannesson som värvades inför årets säsong efter att ha levererat fina siffror i Hockeyettan för Mörrum och Boden . I Västervik har han dock inte fått spela att stämma med blott 0+2 på åtta matcher.

"Hampus har uttryckt en önskan om att lämna föreningen. Efter en dialog har vi valt att tillmötesgå hans önskemål. Tiden i Västerviks IK har inte utvecklats som förväntat, och vi har gemensamt kommit fram till att det bästa är att gå vidare på varsitt håll", säger Victor Öhman.

Hampus Johannesson – med Troja-Ljungby som moderklubb – spelade juniorhockey i både Malmö Redhawks och Oskarshamn , där han var ombytt i sju SHL -matcher. Han etablerade sig sedan som en stark Ettan-lirare i Mörrum GoIS där han blev en nyckelspelare.

Efter uppbrottet med Västervik står det också klart att Johannesson återvänder till Mörrum GoIS.

– Jag är glad att Hampus är tillbaka, vi hade gärna haft honom här redan från start den här säsongen. Hampus är ett välbekant ansikte i Mörrum och kan vår klubb. Han är, som alla vet, en bra tvåvägsforward och kommer att bidra med både poäng och hårt jobb, säger Mathias Lönqvist i Mörrums sportgrupp.