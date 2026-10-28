Oroande svaret om stjärnan: "Risken finns"

Leon Bristedt är långt ifrån en comeback. Foto: Bildbyrån

Rögle BKs Leon Bristedt har saknats i spel i över en månad nu. Än så länge är det fortfarande mycket som är oklart kring forwardens skada, och när han kan tänkas vara tillbaka.

Vad som däremot är säkert är att han inte är nära en comeback.

– Han är inte ens i närheten av att vara i full träning och är fortfarande långt borta i tid, säger Röglecoachen Dan Tangnes till HD.

Kan missa resten av säsongen

Det har hittills bara blivit två matcher för Bristedt, som även tidigare år drabbats av skador som hållit honom borta en längre period. 2022, under sejouren i Schweiz, drabbades han av en hjärnskakning som höll honom borta från spel. Dessutom missade han delar av säsongen 2024/2025, när han återvänt till Rögle, på grund av skada.

Nu finns alltså ingen tidsplan för när en Bristedt kan vara tillbaka. På frågan om Bristedt kan missa resten av säsongen svarar Dan Tangnes:

– Risken finns, men det är fortfarande tidigt. Det blir bara dumt för mig att spekulera – det enda jag vet är att han inte är nära att gå tillbaka till full belastning och träning. Ju längre tid man är borta, desto längre tid kan man lägga på i andra änden för rehab.

Rögle saknar dessutom lagkaptenen Anton Bengtsson på grund av skada. Där är beskedet att man i bästa fall hoppas ha honom tillbaka efter uppehållet.