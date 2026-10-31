Kan bräcka kusinen: "Gjort hela resan jag vill göra"

Julian Andersson ser upp till kusinen David Edstrom.

Foto: Simon Eld och Bildbyrån.

HÄGGLUNDS ARENA (HOCKEYSVERIGE.SE)

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Göteborg är ett av de större distrikten i Sverige, men i TV-pucken har man tre missade slutspel bakom sig. Nu, med fredagens 7–2-seger mot Ångermanland, har man till slut tagit sig till sin första semifinal sedan 2020.

När pucken släpps för semifinalen mot Stockholm kommer man också ha Julian Andersson på isen, kusin till David Edstrom, som i sin tur ledde det där laget från sin centerplats för sex år sedan.

– Jo men det var väldigt skönt. Det har varit en dröm sedan man var liten. Att nu spela semifinal i TV-pucken, det är väldigt stort, så det var roligt att vinna, säger 15-årige Julian Andersson efter kvartsfinalen i Ö-vik:

– Vi sätter våra lägen, vi är bra offensivt, si spelar pucken till varandra, fortsätter han om nyckeln bakom segern.

Målskytt – igen: "Den är inövad"

Julian Andersson stod för hela fem mål i kvalet, och satte också sitt sjätte när göteborgslaget sänkte hemmadistriktet.

– Helt okej. Jag kan vara lite lugnare med pucken, eller sätta fart när jag får pucken, men annars är den helt okej .Lite bättre defensivt också, sen kan man alltid vinna fler kamper och så, säger han om sin egna insats.

Skottet från den där rajtklubban i Julian Anderssons händer fick dock nätet att stå som en strut

– Ja, den var bra. Det var skönt, den är inövad, säger Frölunda-löftet om målet.

Hur mycket har du övat för att få det där skottet?

– Ganska mycket. Jag står mycket på is och skjuter. Vi har en liten rink i Frölundaborg där man kan stå hur mycket man vill och skjuta. Det är kul.

Hur skulle du beskriva dig själv som spelare?

– Bra med pucken, bra på skridskorna, skjuter väl bra.

Går i Edstroms fotspår: "Gett mig tips"

Hovås-fostrade Julian Andersson har också redan börjat dundra in poäng i Frölunda U16. Något kusinen David Edstrom också gjorde samma år som han spelade TV-pucken med Göteborg.

Och självklart är Edstrom, med sin resa till Nordamerika, en stor idol för Julian.

– Det har varit coolt. Jag har fått vara med i omklädningsrummet med honom sedan jag var liten. Jag har varit med på matcher, bortamatcher, hemmamatcher, och kollat Frölunda. Jag har alltid sett upp till honom, och stått på skottrampen med honom på lilla rinken igen, berättar Andersson och fortsätter:

– Det är någon att prata med, få tips och sånt. Han har gjort hela resan som jag själv vill göra, så han är en bra förebild.

Har har gett dig några tips inför TV-pucken också?

– Ja, han har gett mig lite tips, att gå ut och spela, inte vara nervös, utan bara ta det lugnt. "Du behöver inte stressa, bara gå ut och göra din grej".

Vad i hans resa tar du mest inspiration av?

– Det är väl just att han har spelat i Frölunda, som jag också har kommit in i nu, på HG och J18, och att man klarar av skolan samtidigt som man kan satsa på sin hockey. Sen är det allt jobb han har lagt ner för att bli den spelare han är idag.

Julian Andersson siktar mot NHL

David Edstrom har idag tagit sig vidare från JVM-silver med Juniorkronorna till AHL-spel med Milwaukee Admirals, och många av de drömmar han har fått uppfylla, och fortfarande jagar står också på Julian Anderssons egna lista.

– Ja, det är NHL, säger han kort om målen och fortsätter om nästa steg:

– Jag har kommit in i Frölunda J18, och ska börja där (på HG) nästa år, tre år där på skolan, så får man se vad som händer sen.

Men först och främst väntar Stockholm i en semifinal av TV-pucken.

– De är bra (Göteborgs chanser), bara vi tävlar och jobbar som ett lag hela tiden, att vi inte börjar tänka på oss själva, alltså att vi offrar oss för varandra, hjälper varandra, och är starka som ett lag, avslutar Julian Andersson.