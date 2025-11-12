”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Han draftades i somras och har fått göra SHL-debut med Linköping under hösten.

Nu skriver 18-årige Loke Krantz på ett avtal med LHC till 2028.

– Han har tagit stora steg den här säsongen, säger assisterande sportchefen Tony Mårtensson.

Loke Krantz har varit ombytt i fem SHL-matcher under hösten. Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

I fjol stod Loke Krantz för 17 poäng på 44 matcher i U20 Nationell. Men redan nu har forwarden överträffat den noteringen med 18 poäng på 14 matcher i LHC:s U20-lag under hösten. Han har även kommit upp och fått göra debut i SHL med Linköping.

Nu belönas 18-åringen med ett junioravtal med Linköping HC som sträcker sig fram till 2028.

– Det känns fantastiskt kul. Det är otroligt roligt att få möjligheten att spela på den här höga nivån. Jag har fått ett stort förtroende från tränarna och har kommit in i gruppen på ett bra sätt. Jag har känt mig välkommen och trygg sedan dag ett, säger Krantz på klubbens hemsida.

Loke Krantz skriver på för Linköping

Loke Krantz fick göra SHL-debut i en 7-4-vinst borta mot Brynäs den elfte oktober. I debuten noterades han också för sin första SHL-poäng med en assist till ett mål av Robin Kovács. Totalt har Krantz varit ombytt i fem SHL-matcher, och fått speltid i fyra av dem, under hösten. Linköping skriver nu att förhoppningen är att forwarden snart ska nå 100 minuter i SHL och sedan tilldelas ett rookiekontrakt.

– Loke är en kraftfull spelare som är jobbig att möta med ett bra skott. Vi gillar verkligen hans härliga karaktär, att han alltid sätter laget först och gör sitt yttersta i varje byte. Han draftades i somras och har tagit stora steg den här säsongen. Vi är väldigt glada över att han redan visat att han kan bidra på SHL-nivå och vi hoppas att han kommer fortsätta utvecklas, säger assisterande sportchefen Tony Mårtensson.

I sommarens NHL-draft valdes Loke Krantz i sjunde rundan av Seattle Kraken.

Source: Loke Krantz @ Elite Prospects