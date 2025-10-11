Får göra SHL-debut – efter skada på uppvärmningen

Nick Shore fick kasta in handduken efter en skada på uppvärmningen.

Då får Loke Krantz göra SHL-debut på fyra kedjor för Linköping i kvällens match mot Brynäs.

Loke Krantz gör SHL-debut för Linköping efter skador på Remi Elie och Nick Shore. Foto: Bildbyrån (Montage)

Brynäs saknar ett stort antal spelare i kvällens hemmamatch i SHL mot Linköping. Men även i bortalaget LHC är det flera bortfall från den ordinarie truppen.

Återvändande stjärnan Jakub Vrána saknas alltjämt på grund av en hjärnskakning. Sedan försvann även Remi Elie återigen med en ny skada efter att ha gjort comeback och blivit målskytt i segern mot Leksand i torsdags. I Gävle drabbades LHC av ännu ett bakslag.

På uppvärmningen fick nämligen centern Nick Shore kliva av med en överkroppsskada. Shore kastade därmed in handduken och kommer inte till spel i matchen mot Brynäs. Skadorna på Vrána, Elie och Shore öppnar däremot dörren för en 18-årig forwardstalang. Loke Krantz fanns med i truppen till lördagens möte med Brynäs men efter Shores skada fick Krantz chansen högre upp i laget.

Loke Krantz lyfts nämligen upp i fjärdekedjan med Johan Johnsson och Zion Nybeck. Krantz, som valdes i sjunde rundan av Seattle Kraken i sommarens NHL-draft, gör därmed SHL-debut för Linköping under lördagskvällen.

18-åringen har Enköpings SK som moderklubb och i fjol stod han för 17 poäng (12+5) på 44 matcher i U20 Nationell. Under hösten har han inlett med sju poäng (3+4) på sju matcher i Linköpings U20-lag.

Source: Loke Krantz @ Elite Prospects