Brynäs manfall – har bara åtta (!) seniorforwards

Brynäs kommer till spel utan flera tongivande spelare till kvällens match mot Linköping.

Då ställer laget upp med bara åtta (!) seniorforwards och blott tre centrar.

Brynäs får klara sig utan båda centrarna Linus Ölund och Tyler Vesel. Foto: Bildbyrån (Montage)

Brynäs IF är inne i en tung trend och ställs i kväll mot Linköping i en viktig match sedan LHC passerat Brynäs i tabellen.

Men Gävlelaget kommer till spel utan flera tongivande spelare. Anton Rödin och Jack Kopacka saknas redan sedan tidigare men nu står det klart att även Linus Ölund och Tyler Vesel missar matchen mot Linköping. Brynäs saknar alltså fyra ordinarie forwards, varav två centrar, vilket gör att de ställer upp med en minst sagt tunn laguppställning.

Brynäs ställer upp med blott elva forwards i kvällens match där endast åtta av dem är seniorspelare. Johan Larsson och Nicklas Bäckström är lagets enda seniorcentrar medan 19-årige Lucas Pettersson agerar center i tredjekedjan. Sedan har Brynäs ingen fjärdecenter utan ställer upp med Axel Jonsson-Fjällby och Gustav Hillström i en ofullständig fjärdekedja. Tre juniorer kommer därmed att få större roller och förutom Pettersson och Hillström tar även Michal Svrcek plats i den tunna forwardsuppsättningen.

På backsidan har Brynäs däremot fortsatt ett ordinarie lag förutom att Simon Bertilsson är långtidsskadad. Damian Clara vaktar kassen återigen för Gävlelaget.

Linköping å sin sida saknar återigen tunge forwarden Remi Elie som gjorde comeback och även blev målskytt i segern mot Leksand i torsdags.

