Stjärnan närmar sig spel: ”Förhoppningen är några veckor”

Linus Söderström är nära en comeback efter operationen.

Skellefteå AIK kan snart få tillbaka sin Linus Söderström mellan stolparna.

Den 30-årige målvakten missade stora delar av förra säsongen på grund av fotproblem. Till följd av det gjordes en ny planerad operation så han missat inledningen även på denna säsong.

Nu rapporterar Folkbladet att Söderström deltar på lagträningarna och att en comeback närmar sig.

– Det går framåt, men han är fortfarande inte med på allt ännu. Han har kunnat köra individuell is några veckor nu och är nu med på lagträningarna, men inte i alla kampsituationer. Det närmar sig, säger målvaktstränaren Krister Holm till tidningen.

"Förhoppningen är att han är med om några veckor"

Holm förklarar att Söderström haft full utrustning på isen i över en månad och successivt ökat belastningen. Det finns inget bestämt datum när matchspel är aktuellt men det är inte långt bort.

– Det är svårt att säga. Först ska vi öka belastningen och se hur kroppen svarar, men förhoppningen är att han ska vara med om några veckor.

Trots att det inte finns ett bestämt datum har rehabiliteringen efter operationen gått som planerat.

– Jag tycker att det går som vi vill. Nu gäller det bara att försöka hänga i och få kontinuitet i det, säger han.

Vann slutspelets MVP

Söderström har vunnit två SM-guld med Skellefteå och varit en av lagets främsta spelare vid båda tillfällena. I fjolårets slutspel noterades han för en räddningsprocent på 92,6, och när han tog sitt första SM-guld med klubben 2023/24 utsågs han även till hela slutspelets MVP.