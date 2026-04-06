Mikael ”Musse” Håkanson blir inte kvar i Linköping HC.

Klubben meddelar att tränaren får lämna efter tuffa säsongen. Även assisterande tränaren Magnus Johansson lämnar.

Mikael "Musse" Håkanson får lämna Linköping efter endast en säsong.

Linköping gick in i årets säsong med en hög svansföring efter att ha gjort flera tunga värvningar.

Det slutade dock i ännu ett misslyckande där LHC missade slutspel återigen. Sedan dess har det varit en osäkerhet kring huvudtränaren Mikael ”Musse” Håkansons jobb i klubben. Linköping har velat byta ut Håkanson som huvudtränare och uppges också redan ha gjort klart med Anders ”Ante” Karlsson som ny head coach. Det var då osäkert ifall Håkanson möjligtvis skulle kunna bli kvar som assisterande tränare även om han petas som huvudtränare.

Men så blir inte fallet.

Under annandag påsk meddelar Linköping HC på sin hemsida att de bryter kontraktet med Mikael Håkanson och han lämnar klubben med omedelbar verkan.

– Vi har i samförstånd med Mikael Håkanson kommit överens om att gå skilda vägar. Vi vill rikta ett stort tack för ”Musses” insatser i klubben och önskar honom all lycka till i den fortsatta karriären, säger sportchef Broc Little.

Assisterande tränaren lämnar också LHC

Även assisterande tränaren Magnus Johansson lämnar klubben efter endast en säsong i båset.

– Vi har haft en öppen och konstruktiv dialog efter säsongen, där ”Mange” har landat i att lämna sitt uppdrag för herrlaget. Vi som förening har stor respekt för Magnus Johansson och han förblir en viktig person för LHC. Just nu pågår det positiva diskussioner om hur vi kan ta tillvara på hans erfarenhet och kunskap i en annan del av föreningen, säger Broc Little.

Senare under dagen bekräftade Linköping också att det blir Anders ”Ante” Karlsson som återvänder och tar över som nygammal huvudtränare i Linköping, då han hoppade in och coachade laget under säsongen 2024/25. Det är ännu oklart vem som kan tänkas ersätta Magnus Johansson i rollen som assisterande tränare för SHL-laget.

