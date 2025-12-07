”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Linköpings JVM-löfte, Loke Krantz, får böta 5 000 kronor. Detta då disciplinnämnden anser att 18-åringen filmat.

Loke Krantz får böter för filmning. Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

Se situationen HÄR.

Tidigt i lördagens möte mellan Rögle och Linköping delade domarna ut två minuter till 18-årige Loke Krantz – för diving.

Nu, efter att disciplinnämnden fått ärendet på sitt bord, meddelar SHL att forwarden som nyligen blivit uttagen i JVM-truppen straffas ytterligare. Detta med 5 000 kronor i böter.

”När det återstår 10.54 av första perioden så kommer Nr 14 i Linköping Loke Krantz åkande utmed långsargen. Han blir lite upphakad av Nr 44 Calvin De Haan i Rögle. Krantz väljer då att förstärka situationen genom att först tappa bägge fötterna och sedan rulla runt på isen i ett försök att lura domarna att ta en utvisning.



Nämnden finner det utrett att Loke Krantz förstärker situationen och därmed gjort sig skyldig till förseelsen Embellishment. Förseelsen bör föranleda ett måttligt bötesstraff”, skriver man i beslutet.

Krantz inledde säsongen med LHC:s U20-lag, men spurtade in sig i Magnus Hävelids svenska trupp efter genombrott i SHL. Detta trots att han inte varit en del av landslaget sedan U17- och U16-tiden.

– Hans sätt att spela med den fysiska närvaron, men inte bara att åka runt och tacklas, utan att vinna och få fast puckarna i anfallszon. Jag tycker också att han är lite osvensk i det här med djupa inbrytningar, lite ”crasch the net” som man säger på engelska, och har fått med sig utvisningar, sade förbundskaptenen bland annat om Krantz till hockeysverige.se vid uttagningen.

Source: Loke Krantz @ Elite Prospects