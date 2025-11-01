Linköping ledde med 3-1 borta mot Växjö inför tredje perioden och såg ut att vara på väg mot tre viktiga poäng.

Men sedan klappade LHC ihop helt och förlorade med 5-3.

– Det grinar illa för oss och det är tufft, något annat går inte att säga, säger tränaren Mikael Håkanson till TV4.

Linköping fortsätter förlora i SHL. Foto: Bildbyrån (Montage)

SHL-jumbon Linköping är inne i en tung form just nu men såg ut att vara på väg mot ett trendbrott borta mot Växjö. De dominerade spelet och vann skotten med hela 17-1 (!) i första perioden. De ledde sedan med 2-0 efter första perioden och 3-1 efter andra perioden efter två mål av Jakub Vrána.

Men i den tredje perioden tappade Linköping allt sitt spel.

I stället kunde Växjö ta över matchbilden helt och smålänningarna visade prov på en hänsynslös effektivitet. Dylan McLaughlin satte 2-3 i början av tredje perioden och med drygt åtta minuter kvar att spela kom även kvitteringen genom Dennis Rasmussen i powerplay. Växjö fortsatte ösa på och satte sedan även ett segermål. Felix Robert kom i ett fritt läge och sköt in 4-3 bakom LHC-målvakten Jesper Myrenberg. Målet kom med bara 1:20 kvar att spela.

Linköping fick sedan inleda en vild jakt på en kvittering men i stället kunde Växjö punktera matchen med ett 5-3-mål i förlängning.

Linköping har sju raka förluster i SHL

Efter att tidigt ha sett ut att vara på väg mot en efterlängtad seger tappade alltså Linköping till ännu ett nederlag. LHC ligger fortsatt sist i SHL och har nu sju raka förluster.

– Det är oerhört tomt… Vi hade allt att vinna men vi kommer ut och blir lite fega. Det är tufft. Vi blir alldeles för långa och sedan blir vi tyvärr rädda för att… Eller man vågar inte vinna tillräckligt mycket. Vi blir små och de sköljer över oss, säger LHC-tränaren Mikael Håkanson till TV4.

Linköping går nu in i landslagsuppehållet som jumbo i SHL och de har fyra poäng upp till lagen som är ovanför kvalstrecket.

Växjö – Linköping 5–3 (0-2,1-1,4-0)

Växjö: Kalle Kratz, Dylan McLaughlin, Dennis Rasmussen, Felix Robert, .

Linköping: Jakub Vrána 2, Markus Ljungh.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects