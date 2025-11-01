Jakub Vrána ger svar på tal efter petningen.

Stjärnan slår till för Linköping och gör sitt andra mål för säsongen borta mot Växjö.

– Det har gått lite för lång tid nu utan att jag har gjort mål, säger Vrána till TV4.

Jakub Vrána slår till för Linköping efter petningen. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån (Montage)

Han hämtades in som en stjärnvärvning inför säsongen. Men Jakub Vrána har haft det tufft inledningsvis i återkomsten till Linköping och har kritiserats för sina insatser så här långt i SHL.

Det ledde till att han petades av Linköping i torsdagens bortamatch mot Örebro, där LHC förlorade med hela 7-2. Men till lördagens möte med Växjö var Vrána tillbaka i laguppställningen igen.

Då slog tjecken också till direkt för Linköping. Halvvägs in i den första perioden klev Jakub Vrána fram och sköt 0-1 i matchen. Trots att han inte får en ren träff på pucken går den in bakom Växjös målvakt Adam Åhman. LHC stod för en riktigt stark insats i första perioden och kunde sedan även utöka ledningen till 2-0 efter mål av Markus Ljungh. Skotten i den första perioden var hela 17-1 (!) till Linköping.

– Det var en bra passning av ”Berra” (David Bernhardt) och jag försökte bara ta mig till en öppen yta. Jag fick lite av en felträff men den gick in ändå. Vi skapar mycket chanser och det gäller bara att stå på rätt plats så kommer bra saker att hända, säger Jakub Vrána till TV4 om sitt mål.

Jakub Vrána svarar efter petningen: ”Kan inte styra laguppställningen”

Vrána uttalar sig sedan också om sin start på säsongen samt petningen i förra matchen.

– För mig… Jag har haft många chanser i starten av säsongen att producera men jag har inte gjort det. Så är det i hockey, ibland går pucken in och ibland gör den inte det. Det har gått lite för lång tid nu utan att jag har gjort mål. Sedan kan jag inte styra laguppställningen men jag försöker bara göra mitt bästa på varje träning och jobba på att förbättra mitt spel. Jag kan inte kontrollera allt men det jag kan kontrollera är att komma in varje dag med en bra attityd och jobba hårt. Det är allt jag kan göra, säger han.

Matchen pågår!

Source: Jakub Vrána @ Elite Prospects