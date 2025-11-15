”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Jonathan Myrenberg hann endast med 32 sekunders spel mot Färjestad. LHC-backen klev av tidigt efter en smäll från Viktor Lodin.

– Det är ett rejält tryck i den där proppen, säger TV4:s Lena Sundqvist i sändningen.

Jonathan Myrenberg kliver av efter tacklingen från Viktor Lodin. Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

Under ett tungt år där ryggskada ställde till det spelade Jonathan Myrenberg endast 18 matcher 2024/25. Idag, när 22-åringen nådde samma siffra under 2025/26, kom en ny smäll.

Redan i det första bytet mot Färjestad fick Myrenberg en ordentlig smäll nere i det egna hörnet. Viktor Lodin var spelare på andra sidan som satte in tacklingen och i båset såg backen att ha ordentligt ont. Någon minut senare visades även bilder på när Linköpingspelaren leddes ut i omklädningsrummet.

– Han ser ut att grina lite illa där Jonathan Myrenberg, och det kan man förstå för det är ett rejält tryck i den där proppen från Lodin, sade TV4:s Lena Sundqvist i sändningen av matchen.

I och med skadan hann Myrenberg endast med 32 sekunder spel mot Färjestad.

Har utgående kontrakt: ”Det jag siktar på just nu”

22-åringen valdes av Vancouver Canucks i NHL-draten 2021, men erbjöds inte ett kontrakt av Boston Bruins i somras. Det hela gör att NHL-rättigheterna löpt ut. Tillsammans med att avtalet med LHC går ut efter 2025/26 gör det hela att framtiden är oviss.

– Det är det jag siktar på just nu, att göra så bra jag kan i Linköping och skapa intresse igen (från NHL), berättade Myrenberg för hockeysverige.se i somras.

Source: Jonathan Myrenberg @ Elite Prospects