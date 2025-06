Nobbad av NHL-klubben – efter tuffa året: ”Vill bevisa”

Drömmen om NHL har glidit längre bort från Jonathan Myrenberg.

Efter det tuffa året i SHL berättar nu LHC-backen varför det inte blev något avtal med Boston Bruins.

– Man hade ändå börjat fundera lite på hur det skulle vara att vara där på heltid, så det var riktigt surt, säger 22-åringen till hockeysverige.se.

Jonathan Myrenberg i Linköping. Foto: Bildbyrån (montage).

”Ja, vi för en dialog med Boston och han kommer att åka över”



Så lät det i slutet av mars när agenten Martin Nilsson berättade för Corren om de senaste vändorna kring klienten Jonathan Myrenberg. Den 22-årige SHL-backen från Täby hade då avslutat en av sina tyngre säsonger i karriären, men åkte ändå över till Nordamerika med hopp om ett avtal.



Nu, efter att 1 juni passerat utan att NHL-klubben erbjudit ett kontrakt, har rättigheterna från draften 2021 löpt ut, och drömmen om NHL glidit längre bort.



– Jag åkte över strax efter vår sista match mot HV71. Det var inga matcher, men jag var där och tränade. De kollade lite mer på min rygg och allt såg bra ut med den, så det var inga problem, börjar nu huvudpersonen själv berätta för hockeysverige.se.



Just ryggen var det som stoppade Myrenberg från spel i SHL fram till mitten av januari, men trots att han sedan spelade 18 matcher med Linköping blev frånvaron till slut det som även ställde till det för en framtid i Bruins.



– Jag var ändå där i två, två och en halv veckor, men man var lite i mörkret. Jag fick inte höra så mycket, och sen kom ett beslut, säger han och fortsätter:

– De sa att de har varit intresserade ett tag, men att de kände att det var lite för stor risk efter förra säsongen då de knappt sett mig spela. Det var där det föll, som jag förstått det.



Vad känner man när man får ett sånt besked?

– Det är tråkigt såklart. När man var där borta med laget och började lära känna gubbarna så kändes det som att man började närma sig på ett sätt. Man hade ändå börjat fundera lite på hur det skulle vara att vara där på heltid, så det var riktigt surt när beslutet kom, men jag känner samtidigt inte att jag har gått under som människa eller hockeyspelare för det. Det känns tryggt att komma tillbaka hit (till Linköping), där man känner sig hemma och trygg. Att få en säsong till här känns jäkligt skönt.

”Jag trodde inte att det skulle vara så tufft”

Jonathan Myrenberg kom till Linköping 2019 för att inleda sin resa i J18-laget, men fick redan under 2021 chansen i SHL. Därifrån fortsatte kurvan rakt uppåt med lån till Mora, plats i LHC:s A-lag och debut i Tre Kronor under 2024.



Den gångna säsongen upplevdes därmed som ett stort bakslag.



– Jag trodde inte att det skulle vara så tufft. Jag har suttit på läktaren förut, men inte så länge. I början kändes det inte så farligt och jag tänkte ”snart får jag komma tillbaka”, men det tog lite längre tid än jag hade tänkt. Då började det bli jobbigt, när det var svårt att se exakt när jag skulle komma tillbaka. Jag hade datum jag siktade på, men när det inte blev så flera gånger tänker man ”kommer jag ens komma tillbaka till nästa datum vi sätter?”



Blev det mycket tankar då kring vad som väntade framöver?

– Ja, lite såklart, men när jag tänker tillbaka på säsongen som var så har jag väl inte lagt så mycket värderingar i det heller. Det blev som det blev, säger Myrenberg och fortsätter:

– Man vill ju till NHL såklart, men sen är det svårt att säga innan vad som hade varit bäst. Hade det varit att skriva på (för Boston Bruins) och spela där nästa säsong, eller om det hade varit att skriva på och spela ett år till i Linköping och sen åka över? Eller som det blir nu, att jag inte får kontrakt och förhoppningsvis levererar så att de eller något annat lag får intresse för mig.

Jonathan Myrenberg hamnar inte i Boston – än. Foto: Bildbyrån/Magnus Andersson.

Jonathan Myrenberg fortsätter sedan om hur det sista alternativet nu blivit hans enda alternativ.



– Det är det jag siktar på just nu, att göra så bra jag kan i Linköping och skapa intresse igen, berättar 22-åringen.



Har du och agenten lagt upp en annan framtidsplan nu när det blir lite av en annan ”spelplan”?

– Nej, inte riktigt. Om det hade varit diskussion kring att skriva kontrakt hela vägen fram till deadline här så kanske det hade varit lite annorlunda, men eftersom jag var tillbaka här när sommarfysen började i Linköping, och visste om att jag inte kommer åka över, så kändes det ändå ganska lugnt. Nu fokuserar jag bara på Sverige. Det finns inget annat.

Villa hitta landslagsformen: ”Vill bevisa att jag fortfarande är där”

Inför 2025/26 finns det dock kvar ett fåtal frågetecken.



Det senaste kontraktet Jonathan Myrenberg skrev med Linköping (2023) går nämligen ut efter kommande säsong. Det innebär att backen nu behöver hitta tillbaka snabbt efter sitt tunga 2024/25, och återigen bevisa att han är en spelare med landslagskvalitéer.



– Det är det jag vill komma tillbaka till (spelet som säkrade landslagsmatcher), och bevisa att jag fortfarande är där. Jag vill visa alla att det inte bara var en säsong (2023/24). Jag vill visa att det är där jag är och att jag bra kommer att utvecklas från det. säger Myrenberg och fortsätter om kontraktssituationen.

– Det är klart att man vet om det, att det är kontraktsår, men det känns ändå inte som att de tankarna har börjat komma för mycket. Just nu är jag mest sugen på att matcherna ska dra igång. Det kanske kommer sen när man får se hur det går på plan för en själv.



Hur mår kroppen nu då?

– Just nu mår den bra. Jag kör fullt på sommarfysen, så det är inga konstigheter. Jag har inte känt någonting på väldigt länge. Det känns bra. Det är skönt att få in en riktig sommarfys här också. Jag tror att jag behöver det för att komma in i säsongen bra, avslutar Myrenberg.