Svarar på vassa kritiken: ”Får stå för honom”

TV4-experten Almen Bibic menar att Anton Blomqvist borde sparkas och att det var ”hål i huvudet” att förlänga kontraktet med HV71-tränaren förra säsongen.

Nu svarar general managern Björn Liljander på den vassa kritiken.

– Förtroendet för Anton är oförändrat, säger han till Expressen.

Almen Bibic riktade skarp kritik mot Björn Liljander i helgen.

Foto: Bildbyrån (Montage)

HV71 har inlett säsongen med blott två segrar på de elva inledande matcherna och ligger på jumboplatsen i SHL med fyra poäng upp till säker mark.



Den gångna veckan åkte man på Norrlandsturné, där man först övertidsförlorade mot regerande mästaren Luleå innan man åkte på en storförlust mot Skellefteå med 3–8. Efter lördagens match ansåg TV4:s expert Almen Bibic att tränaren Anton Blomqvist borde få sparken – men general managern Björn Liljander står bakom sin huvudtränare.

– Jag brukar inte lyssna på media, bloggare och så kallade experter. Jag brukar basera mina beslut utifrån andra underlag. Jag väljer att inte kommentera deras åsikter och tankar, säger Liljander till Expressen.

Kritiken: ”Hål i huvudet”

Vidare menade Almen Bibic att det var ”hål i huvudet” av Liljander att förlänga Blomqvists kontrakt med två år redan förra året, trots att tränaren redan hade ett avtal över den här säsongen. I Expressen svarar Liljander på den vassa kritiken.

– De orden får stå för honom. Det är väl det jag har att uttrycka om det.

”Anton är en fantastisk tränare”

Liljander känner fortfarande att det var rätt beslut att skriva fast Anton Blomqvist på ett kontrakt fram till 2028.

– Absolut. Anton är en fantastisk tränare och ledare som gör ett otroligt bra arbete. Sedan är inte han ensam i det här. Vi jobbar tillsammans i HV71. Vi är många ledare som har funktioner inom laget, som jobbar för att utveckla laget. Där är Anton en del och jag en del. Vi har också flera andra ledare. Vi sitter tillsammans i båten, både ledare och spelare.

Sedan Blomqvist tog över som huvudtränare i HV71 inför förra säsongen har laget tagit totalt 21 segrar på 66 grundseriematcher.