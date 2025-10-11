Krisen i HV71 blir allt värre.

Nu anser experten Almen Bibic att Anton Blomqvist borde få sparken.

– Här och nu hade jag plockat fram Nicklas Rahm som huvudtränare, säger Bibic i TV4-sändningen.

Almen Bibic tycker att Anton Blomqvist borde få sparken. Foto: Bildbyrån (Montage)

Två vinster och sju poäng.

Det är HV71:s facit efter elva matcher så här långt in på SHL-säsongen. Laget är därmed fast förankrade i botten av tabellen och ligger sist med fyra poäng upp till Brynäs ovanför kvalstrecket.

Under lördagskvällen förlorade HV med hela 8-3 borta mot Skellefteå. Efteråt försökte tränare Anton Blomqvist sätta ord på känslorna efter insatsen.

– Jäkla besvikelse. Vi orkar inte hålla upp det hela vägen. Vi sätter oss i dumma situationer. Inte tillräckligt bra. Det får inte se ut som det gör i kväll, säger Blomqvist till TV4 och fortsätter:

– Här och nu är det hemskt rakt igenom. Det är svårt att beskriva känslorna. Man är jävligt frustrerad.

Anton Blomqvist får sedan frågan om han tvivlar på att han är rätt man för att leda HV framåt och vända på trenden. Han svarar då kort:

– Jag tvivlar inte.

Almen Bibic: ”Jag hade sparkat Anton Blomqvist”

I TV4:s studiosändning efter kvällens SHL-omgång är experterna däremot tydliga. Almen Bibic menar att det var ett felbeslut att förlänga kontraktet med Anton Blomqvist under förra säsongen. Bibic menar nu att Blomqvist borde få sparken som HV71-tränare.

– I fjol är det hål i huvudet av Björn Liljander att förlänga två år med Anton Blomqvist som redan sitter på det här året. Det fanns alltså en utvärderingstid att köpa sig tid. Man ligger alltså dyngsist i fjol och klarar av ett kval, visst det är väl okej, säger Almen Bibic i sändningen och fortsätter:

– Nu har det inte funkat. Det gör det inte. Jag hade sparkat Anton Blomqvist. Här och nu hade jag plockat fram Nicklas Rahm och tagit upp någon av J20-tränarna Tom Jankovic eller Christoffer Persson.

Almen Bibic förklarar sedan varför han anser att Nicklas Rahm borde bli ny huvudtränare.

– Många kommer att tänka att “det funkade inte sist”. Men det är inte samma tränare nu. Det har gått fem år, har har varit med på 4 Nations och gått bakom Sam Hallam och lärt sig en hel del sedan första giget. Jag hade testat det, säger Bibic.

Petter Rönnqvist: ”Liljander kommer inte ta beslutet”

Petter Rönnqvist tror däremot inte att sportchefen Björn Liljander är villig att kicka Blomqvist. Det kan i sådana fall i stället komma besked från högre makter.

– Det är så mycket prestige att jag tror inte att Liljander kommer att ta det här beslutet. Det blir styrelsen som kommer att köra över Liljander i sådana fall, om det här sker, säger Rönnqvist och får medhåll av Almen Bibic.

– Jag tror att det ligger en hel del stolthet i det här när de redan har förlängt med honom. Jag är trött på ordet kontinuitet. Det finns något som heter destruktiv kontinuitet och där har HV hamnat nu.

HV71 vänder nu tillbaka hem till Jönköping där de ställs mot Djurgården hemma på torsdag.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects