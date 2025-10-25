Leksand har fortsatta problem i målskyttet. När mardrömsraden mot Djurgården förlängdes under lördagen skickade Johan Hedberg då tillbaka en passning till experterna.

– Jag har inte riktigt samma känsla som du, säger Hedberg till TV4:s Petter Rönnqvist efter 1–3-matchen.

Johan Hedberg, samt TV4:s Fredrik Söderström och Petter Rönnqvist. Foto: Bildbyrån (montage).

Den 25 september ställdes Leksand mot Skellefteå. En match som slutade i en 8–5-seger på hemmaplan. Ändå har problemen i målskyttet varit fokus både inifrån och utifrån under en månads tid nu. Sedan dess har SHL-laget nämligen endast gjort tolv mål på de tio följande matcherna.



I den senaste av dessa säkrade Djurgården segern på bortaplan – trots 14–28 i skott.



– Det är som att Leksand gjorde slut på sina mål mot Skellefteå, säger TV4:s kommentator Björn Oldén i sändningen av 1–3-matchen.



Att det inte blev något trendbrott mot just Djurgården är kanske inte är så förvånande för de egna fansen. Stockholmarna har nämligen fem raka segrar mot Leksand och har tagit poäng för 13:e gången i följd när man åkt till Dalarna.



– Man får alltså backa till 2003 i SHL-sammanhang då de senast var utan poäng Djurgården, säger Oldéen.

Passningen till experterna: ”Mycket snack om det där”

När matchen är slut berättar huvudtränarn Johan Hedberg vad som sades inför tredje perioden då man låg under med 0–2.



– Ungefär det, att det kan vara här som vår säsong vänder. Det är ett skott ifrån att det blir 1–2 och då kan vi få igång arenan, det blir tryck härinne och vi kan få lite självförtroende i det, säger Hedberg och fortsätter:

– Det känns bra när vi lämnar rummet och jag tycker att killarna är på, men vi får inte tag i Djurgården förrän i slutet av perioden. De lyckas spela bort oss och vi kommer inte samlade i vår forecheck. Det går emot oss.



I en intervju med hockeysverige.se tidigare i veckan lyfte TV4:s Fredrik Söderström de problem Leksand står inför. Experten menade då att energin börjat försvinna från laget, något som Petter Rönnqvist även tar upp i studion. Hedberg passar då på att skicka tillbaka en passning.



– Nej, det tror jag absolut inte. Det är mycket snack om det där från många från media som säger att det ska vara jobbigt att spela hockey. Det är klart att det är jobbigt att spela hockey. Min filosofi är att det är roligare att vinna pucken i anfallszon och låta fötterna gå i första läget, så kan vi ha pucken istället för att jaga den.



När energin återigen kommer på tal blir svaret följande.



– Jag får kolla igen då. Jag har inte riktigt samma känsla som du, säger Hedberg till Rönnqvist.