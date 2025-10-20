Leksand har efter en fin start rasat i tabellen och är nu på en kvalplats. För Hockeysverige.se ger nu TV4:s expert Fredrik Söderström sin syn på masarnas spel.

– De kommer behöva bita i den här säsongen för det kommer vara knöligt.

Efter en fin start på säsongen trotsade Leksand experternas förhandstips. Men formen har vänt och nu har istället förlusterna radats upp. Under den gångna veckan blev det förlust i två raka rivalmöten. Mot först Brynäs på bortaplan och sedan mot Färjestad på hemmaplan.

En match där Leksand inte alls kom upp i nivån och blev nollade på hemmaplan. En prestation som inte direkt tystade kritikerna.

– Den var svag. Jag tillhörde de som var överraskade av premiären och första matcherna. Man såg att det fanns en karisma och en insikt av att vi kanske inte har spetsigaste truppen och då behöver vi jobba extremt hårt. Det är anmärkningsvärt och problematiskt till Leksand, säger Fredrik Söderström.

Leksand har rasat i tabellen – och toppspelarna underpresterat

Just att toppspelarna inte har levererat har ju varit en stor snackis den senaste tiden. Mot Brynäs petades exempelvis Peter Cehlarik i slutet av matchen. Kaptenen har inte alls kommit upp i nivå och är nu en av spelarna som kritiseras hårt.

Samtidigt har juniorer som Tinus Luc Koblar och Andro Kaderli kommit in och imponerat.

– Det är jättefint och viktigt för Leksands framtid. Men här och nu tycker jag att det saknas kvalité på de bärande spelarna. De som ska göra skillnad gör inte det just nu. Kanske att de blir lite synade, hur hög är nivån?

Borde Leksands supportrar vara bekymrade?

– Lite bekymrade, absolut. Sen måste det nog finnas en ömdjukhet och förståelse för att det här är en förändring som kommer ta tid. Det är inte den tyngsta truppen med de fräckaste namnen. De kommer behöva bita i den här säsongen för det kommer vara knöligt.