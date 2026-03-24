Leksand åker ut ur SHL och tvingas till spel i HockeyAllsvenskan.

HV71 vinner med 2-1 efter sudden death och tar hem kvalet med 4-0 i matcher för att behålla sin SHL-plats.

Leksand spelar i HockeyAllsvenskan från och med nästa säsong. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

HV71 hade slagläge i SHL-kvalet efter att ha vunnit tre raka matcher mot Leksand. Det har däremot varit rejält tajta matcher. HV71 vann hemma i Jönköping med 2-1 och 3-2 innan det sedan blev 1-3 när HV vann i Dalarna senast lagen möttes. Nu var det dags för den fjärde matchen och vid en seger hade HV71 säkrat SHL-kontraktet till nästa säsong. Leksand var således piskade att vinna för att undvika nedflyttning till HockeyAllsvenskan.

Leksand var det bättre laget i den första perioden men målet uteblev. I den andra perioden var sedan HV det bättre laget och då kom målet − för Leksand. Efter en tilltrasslad situation lyckades Michael Lindqvist peta in 1-0 för masarna med bara 15 sekunder kvar till pausvilan. Ett viktigt mål för Leksand som därmed tog ledningen i matchen precis innan pausen.

I tredje perioden hade Leksand sedan greppet om matchen under en tid. Sedan urartade matchen i ett stort slagsmål sedan William Ignberg Nilsson hamnat i Leksands bås och det blev ett jättebråk mellan de båda lagen. Efter ett lång avbrott lugnade matchen ner sig och Leksand fortsatte vara i kontroll.

Lukas Rousek skjuter HV71 kvar i SHL

Under slutminuterna pressade HV71 däremot på rejält och skapade en enorm forcering för att få in en kvittering. HV71 skapade mängder med chanser mot Filip Larsson men Leksandsmålvakten stoppade det mesta. Han kunde dock inte hålla tätt hur länge som helst. Efter ett rörigt spel, som pågick i närmare en minut, spelade Jonathan Ang över till Hugo Pettersson som stod helt fri vid bortre tekningscirkeln och kunde skjuta ett direktskott som gick in bakom Larsson. 1-1-målet kom med bara tio (!) sekunder kvar av den tredje perioden.

Därmed väntade förlängning för första gången i årets kval där ett mål kunde komma att avgöra hela säsongen. Om HV71 gjorde målet skulle de säkra SHL-kontraktet, och skicka Leksand till HockeyAllsvenskan.

Där var det ett ställningskrig där båda lagen hade chanser. Men efter drygt halva fjärde perioden kom avgörandet. Olle Alsing skjuter ett skott mot målet som stoppas på vägen och pucken studsar ut till Lukas Rousek. Tjecken blir då hjälte genom att slå in returen som går in mellan benen på Filip Larsson för 2-1 till HV71 och 4-0 i matcher i kvalet.

Målet innebär att HV71 spelar kvar i SHL och vinner i kvalet för tredje säsongen i rad. För Leksands del är deras tid i SHL dock slut för den här gången. Från och med nästa säsong väntar återigen spel i HockeyAllsvenskan för den anrika föreningen. Leksand gick upp till SHL 2019 och tillbringade sju år i högsta ligan innan årets degradering tillbaka ner till HockeyAllsvenskan.

Leksand − HV71 1−2 OT (0-0,1-0,0-1,0-1)

Leksand: Michael Lindqvist.

HV71: Hugo Pettersson, Lukas Rousek.

HV71 vinner serien med 4-0 i matcher.