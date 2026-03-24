Galna scenerna − här blir det jätteslagsmål i båset

Det spårade ur rejält i ödesmatchen mellan Leksand och HV71.

William Ignberg Nilsson hamnade i Leksands bås vilket ledde till ett stort slagsmål − och HV-tränaren Anton Blomqvist (!) drog ut Ignberg Nilsson ur båset.

Det hettade till rejält i mitten av tredje perioden mellan Leksand och HV71.

William Ignberg Nilsson hamnade i en dispyt med Gabriel Fortier i Leksand på vägen till båsen. Oskar Lang kommer då och ska också åka in i Leksands bås. Då kliver Ignberg Nilsson in i båset tillsammans med Leksandsspelarna vilket leder till kaosscener.

Flera Leksandsspelare börjar direkt veva mot William Ignberg Nilsson för att få ut honom ur deras bås. Då börjar HV-forwarden veva tillbaka mot i princip hela Leksands lag innan flera HV-spelare kommer dit, från isen, och ger sig in i slagsmålet. Sedan rusar HV71:s huvudtränare Anton Blomqvist över för att dra Ignberg Nilsson ut ur Leksands bås och få över honom till HV:s sida igen.

Allt detta sker precis mellan båsen, där TV4:s studio är på plats.

Efter en längre domarkonferens slutade det med att William Ignberg Nilsson och Hampus Eriksson i HV71 samt Oskar Lang och Gabriel Fortier i Leksand fick varsin tvåa för ”roughing”. Ignberg Nilsson fick däremot också en tvåa för ”unsportsmanlike conduct” efter att ha klivit in i Leksands bås vilket innebär att Leksand fick spela två minuter i powerplay till följd av bråket.

När bråket utbröt var ställningen 1-0 till Leksand i matchen. Sedan inledde HV71 en stark offensiv under slutminuterna och lyckades kvittera med blott tio sekunder kvar för att tvinga fram förlängning i den fjärde kvalmatchen.

