Emil Larmi har bara varit i Färjestad i några månader, men har redan hunnit skapa fler rubriker än många andra i SHL. Nu öppnar burväktaren upp om det näthat som följt.

– Att jag får ta emot en massa är en sak. Men min fru är inte en del av det, säger han i en längre intervju med Värmlands Folkblad.

Emil Larmi säger ifrån efter näthatet. Foto: Bildbyrån (montage).

Den där incidenten i börjar av december då han ”snodde en klubba” och gestikulerade mot domarna var bara den senaste i en hel rad för Emil Larmi. Den finske målvakten som flyttade till Sverige 2022 har haft en förmåga att hamna i rubriker redan i Växjö, men efter flytten till Färjestad har anklagelserna kring filmningar bara blivit fler och fler.

Nu öppnar 29-åringen upp om sitt sätt att spela som uppenbarligen rör upp känslor.

– Det är så lustigt… Jag hörde efter matchen att det nog skulle bli en stor grej men hade själv ingen aning om situationen. Jag har varit mig själv hela min karriär, varit i Sverige i fyra år. Men det är först nu det börjar bli rubriker, säger Larmi till Värmlands Folkblad om situationen med Djurgården Victor Eklund tidigare under hösten.

– Jag är den jag är – ibland gör jag dumma grejer. Ibland blåses grejer som inte är något upp och alla har alltid åsikter. Jag försöker att inte bry mig, bara fokusera på mitt spel, fortsätter han.

Säger ifrån: ”Min fru är inte en del av det”

Emil Larmi fortsätter med att peka på att åsikterna kring Färjestad är större än kring Växjö, och att det därmed blivit en större snackis till i år.

VF lyfter även att FBK:s förre målvaktstränare Maciej Szwoch tidigare menat att flera SHL-målvakter agerar på samma vis, men då utan den där kritiken.

– Exakt så. Det har varit situationer där jag gjort absolut ingenting men det ändå blåses upp, säger Larmi.

Oavsett skyldighet har det hela nu skapat en situation där Larmi fått hantera en hel del näthat. Något han nu menar att han vill sätta stopp för.

– Att jag får ta emot en massa är en sak. Men min fru är inte en del av det, hon ska inte behöva mötas av det. Den linjen ville jag påminna. Om folk bryr sig vet jag inte. Men när de började kommentera hennes utseende… Totalt nonsens – men jag kände att jag behövde säga stopp – stå upp för min familj, förklarar han i VF.

