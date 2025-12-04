Larmi i fokus – efter ny klubbstöld: ”Vill han sälja den eller?”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Emil Larmi hamnade återigen i fokus under torsdagens SHL-omgång. FBK-målvakten stod för en ny klubbstöld och visades två gånger om.

– Han har annars tagit dem vid avblåsningar, här är det under spel han rycker åt sig klubban, säger TV4:s Björn Oldéen.

Emil Larmi efter att han snott Puistolas klubba. Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

Det hör inte till vardagen i SHL att målvakter tar utvisningar, speciellt inte flera i samma match, men när Emil Larmi är i farten kan det mesta hända.

I torsdagens möte med Örebro straffades Färjestad-målvakten två gånger om av domarna. Första gången för ”roughing” i första perioden, och den andra, vid en ny sådan där stöld av en motståndares klubba. Ett drag som han tidigare tagit till under sin tid i Växjö, och som nu resulterade i ”holding the stick”.

– Han snodde klubban från sin landsman Patrik Puistola, utbrister TV4:s Sanny Lindström när bilderna rullas i studion.

Snodde klubban: ”Vill han sälja den eller?”

Larmi såg ut att bli rejält förvånad vid situationen i slutet av den andra perioden och gnuggade sedan fingrarna mot varandra för att symbolisera pengar.

– Han har annars tagit dem vid avblåsningar, här är det under spel han rycker åt sig klubban, säger TV4:s Björn Oldéen och fortsätter när han ser detta.

– Vill han sälja den (klubban) eller?

Örebro hade tagit ledningen sent i första, men Per Åslund och Linus Johansson vände det hela till en 2–1-ledning inför tredje.