Det är bra spridd på klubbadresserna hos de svenska landslagsspelarna.

Foto: Bildbyrån/Montage

Under veckan är det landslagsuppehåll där flera av våra inhemska stjärnor samt stora talanger är iväg på olika håll och kanter för att representera Tre Kronor. Det är sex turneringar som spelas under veckan. Det nya Damkronorna , ledda av Erika Holst, ska spela VM i Danmark medan Tre Kronor Herr inleder en ny era med Rikard Grönborg som nygammal förbundskapten med Nocco Hockey Games i Finland.

Samtidigt är det också flera juniorlandslag i spel. Juniorkronorna spelar en hemmaturnering i Nyköping som sista testet inför JVM . Småkronorna ska spela en turnering i Schweiz medan U18-damlandslaget har rest till Slovakien för att spela sin sista turnering inför JVM . På andra sidan Atlanten spelar U17-landslaget i World Under 17 Hockey Challenge.

Fotnot: Detta gäller för klubben som spelaren är kontrakterade av, inte vilken moderklubb spelaren har eller klubben som en spelare eventuellt är utlånad till. Spelare som utgått från trupperna ingår inte i sammanställningen.

Bara spelare som representerar Sverige finns med i sammanställningen. Spelare som representerar andra länders senior- eller juniorlandslag finns inte med i sammanställningen.

Frölunda (15)

Lisa Johansson, Damkronorna

Sofie Lundin, Damkronorna

Filip Cederqvist, Tre Kronor

Samuel Fagemo, Tre Kronor

Bosse Meijer, Juniorkronorna

Charlie Kalldin, Småkronorna

Olle Zetterstedt, Småkronorna

Nike Bondesson, U18-damlandslaget

Selma Lindén, U18-damlandslaget

Tindra Medin, U18-damlandslaget

Moa Stridh, U18-damlandslaget

Maja Stäring, U18-damlandslaget

Vera Svedung, U18-damlandslaget

Otto Berggren, U17-landslaget

Ted Burström, U17-landslaget

Moa Stridh.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Brynäs (12)

Lova Blom, Damkronorna

Tilde Grillfors, Damkronorna

Wilma Sundin, Damkronorna

Hanna Thuvik, Damkronorna

Milton Gästrin, Juniorkronorna

Gustav Hillström, Juniorkronorna

Leo Sundqvist , Juniorkronorna (utlånad till Almtuna)

Ebba Hesselvall, U18-damlandslaget

Alice Nilson, U18-damlandslaget

Svea Nordqvist, U18-damlandslaget

Joakim Dahl, U17-landslaget

Leon Roos, U17-landslaget

Gustav Hillström.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Färjestad (12)

Ida Boman, Damkronorna

Jack Berglund, Tre Kronor

Gabriel Carlsson, Tre Kronor

Viktor Lodin, Tre Kronor

Adam Ollas Mattsson, Tre Kronor

Filip Roos, Tre Kronor

Melker Thelin, Tre Kronor

Måns Goos, Juniorkronorna (utlånad till Karlskoga)

Tom Bjurman, Småkronorna

Robin Nilsson, Småkronorna

Noel Carlsson, U17-landslaget

Malte Liljegren, U17-landslaget

Melker Thelin.

Foto: Johan Löf/Bildbyrån

Luleå (11)

Ebba Hedqvist, Damkronorna

Isac Hedqvist, Tre Kronor

Filip Eriksson, Tre Kronor

William Håkansson, Juniorkronorna

Casper Juustovaara Karlsson, Juniorkronorna

Oliwer Sjöström, Juniorkronorna

Isak Sörqvist, Juniorkronorna (utlånad till Vimmerby)

Benjamin Nyström, Småkronorna

Anousha Khodaverdian, U18-damlandslaget

Edith Larsson Örnkloo, U18-damlandslaget

Evita Rosengren, U18-damlandslaget

Ebba och Isac Hedqvist.

Skellefteå (11)

Rickard Hugg, Tre Kronor

Pontus Johansson, Tre Kronor

Arvid Lundberg, Tre Kronor

Jonathan Pudas, Tre Kronor

Victor Stjernborg, Tre Kronor

Viktor Klingsell, Juniorkronorna (utlånad till Kalmar)

Love Lorentzon, Småkronorna

Ludvig Vestman, Småkronorna

Tilia Lindgren, U18-damlandslaget

Nova Stålnacke, U18-damlandslaget

Manne Holmkvist, U17-landslaget

Ludvig Vestman.

Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

HV71 (10)

Thea Johansson, Damkronorna

Karl Annborn, Juniorkronorna

Malte Gustafsson, Juniorkronorna

Nils Valfridsson, Småkronorna

Alexander Thunblom, Småkronorna

Olle Willén, Småkronorna

Isak Alvudd, U17-landslaget

Leon Irani, U17-landslaget

Olle Sandberg, U17-landslaget

Anton Toivola Henriksson, U17-landslaget

Malte Gustafsson.

Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Djurgården (9)

Liam Pettersson, Juniorkronorna

Theo Stockselius, Juniorkronorna

Dorian Eklund Aspe, Småkronorna

Tom Pråhl, Småkronorna

Oliver Sundberg, Småkronorna

Bianca Willander, U18-damlandslaget

Ludvig Langermo Neuman, U17-landslaget

Melker Wersäll, U17-landslaget

Sven Zetterberg, U17-landslaget

Theo Stockselius.

Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån

Linköping (6)

Michelle Löwenhielm, Damkronorna

Ebba Svensson Träff, Damkronorna

Loke Krantz, Juniorkronorna

Elsa Blårand, U18-damlandslaget

Emma Johnson, U18-damlandslaget

Lucas Toumeh, U17-landslaget

Ebba Svensson Träff.

Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

MoDo (6)

Mira Hallin, Damkronorna

Elton Hermansson, Juniorkronorna

Milan Sundström, Juniorkronorna

Thea Holmberg, U18-damlandslaget

Greta Johansson, U18-damlandslaget

Lova Karlström, U18-damlandslaget

Milan Sundström.

Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

Växjö (6)

Karl Henriksson, Tre Kronor

Morgan Anderberg, Juniorkronorna

Ola Palme, Juniorkronorna

Yelverton Lindberg Stéen, Småkronorna

Sigge Isaksson, U17-landslaget

Theodor Johansson, U17-landslaget

Karl Henriksson.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Leksand (5)

Jonas Lagerberg Hoen, Juniorkronorna

Rocky Langvardt, Juniorkronorna

Loui Karlsson, Småkronorna

Noel Nord, Småkronorna

Pelle Ytfeldt, U17-landslaget

Jonas Lagerberg Hoen.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Rögle (4)

Arvid Holm, Tre Kronor

Filip Johansson, Tre Kronor

Albin Sundsvik, Tre Kronor

Ella Mossberg, U18-damlandslaget

Albin Sundsvik.

Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Örebro (3)

Alexander Command, Juniorkronorna

Axel Elofsson, Juniorkronorna (utlånad till Oskarshamn)

Milo Spelkvist, U17-landslaget

Axel Elofsson.

Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

AIK (2)

Carl Norrbin, Småkronorna

Viking Simon, U17-landslaget

Malmö (2)

Markus Brodén, Småkronorna

Isac Pagels, Småkronorna

SDE (2)

Josefine Holmgren, Damkronorna

Emma Söderberg, Damkronorna

Emma Söderberg

Foto: Aron Broman/Bildbyrån

Almtuna (1)

William Pecirep, Småkronorna

Björklöven (1)

Fabian Salasca Nääs, Småkronorna

Boro/Vetlanda (1)

Wiggo Sörensson, Juniorkronorna

Wiggo Sörensson.

Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Mora (1)

Emil Svensson, Småkronorna

Södertälje (1)

Love Härenstam, Juniorkronorna

Love Härenstam.

Foto: Jonathan Näckstrand/Bilbyrån

Timrå (1)

Eddie Genborg, Juniorkronorna

Ulricehamn (1)

Amanda Wildt Appelgren, U18-damlandslaget

Utländska klubbar (16)

Biel-Bienne (1): Marcus Sylvegård, Tre Kronor

Bern (1): Emil Bemström, Tre Kronor

Fargo Force (1): Wilson Boumedienne, U17-landslaget

Fribourg-Gottéron (1): Jacob De La Rose, Tre Kronor

Montréal Victorie (1): Lina Ljungblom, Damkronorna

New York Sirens (1): Maja Nylén Persson, Damkronorna

Ohio State University (3): Mira Jungåker, Damkronorna, Jenna Raunio, Damkronorna och Hilda Svensson, Damkronorna

Penn State University (1): Nicole Hall, Damkronorna

PWHL Hamilton (1): Anna Kjellbin, Damkronorna

PWHL Las Vegas (1): Josefin Bouveng, Damkronorna

Rapperswil-Jona (1): Jacob Larsson, Tre Kronor

Toronto Scpetres (1): Sara Hjalmarsson, Damkronorna

University of Minnesota-Duluth (1): Ida Karlsson, Damkronorna

ZSC Lions (1): Jesper Frödén, Tre Kronor