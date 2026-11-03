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Genomgång: Klubbarna som har flest svenska landslagsspelare

Publicerad 03 november 2026 20:30
Robin Olausson
Robin Olausson
Redaktör och reporter
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Under veckans landslagsuppehåll spelar sex svenska landslag turneringar runtom i världen.
Nedan följer en sammanställning av vilka klubbar som har flest stjärnor och talanger i våra svenska landslag.

Det är bra spridd på klubbadresserna hos de svenska landslagsspelarna.
Det är bra spridd på klubbadresserna hos de svenska landslagsspelarna.
Foto: Bildbyrån/Montage

Under veckan är det landslagsuppehåll där flera av våra inhemska stjärnor samt stora talanger är iväg på olika håll och kanter för att representera Tre Kronor. Det är sex turneringar som spelas under veckan. Det nya Damkronorna, ledda av Erika Holst, ska spela VM i Danmark medan Tre Kronor Herr inleder en ny era med Rikard Grönborg som nygammal förbundskapten med Nocco Hockey Games i Finland. 

Samtidigt är det också flera juniorlandslag i spel. Juniorkronorna spelar en hemmaturnering i Nyköping som sista testet inför JVM. Småkronorna ska spela en turnering i Schweiz medan U18-damlandslaget har rest till Slovakien för att spela sin sista turnering inför JVM. På andra sidan Atlanten spelar U17-landslaget i World Under 17 Hockey Challenge.

Fotnot: Detta gäller för klubben som spelaren är kontrakterade av, inte vilken moderklubb spelaren har eller klubben som en spelare eventuellt är utlånad till. Spelare som utgått från trupperna ingår inte i sammanställningen.

Bara spelare som representerar Sverige finns med i sammanställningen. Spelare som representerar andra länders senior- eller juniorlandslag finns inte med i sammanställningen.

Frölunda (15)

Lisa Johansson, Damkronorna
Sofie Lundin, Damkronorna
Filip Cederqvist, Tre Kronor
Samuel Fagemo, Tre Kronor
Bosse Meijer, Juniorkronorna
Charlie Kalldin, Småkronorna
Olle Zetterstedt, Småkronorna
Nike Bondesson, U18-damlandslaget
Selma Lindén, U18-damlandslaget
Tindra Medin, U18-damlandslaget
Moa Stridh, U18-damlandslaget
Maja Stäring, U18-damlandslaget
Vera Svedung, U18-damlandslaget
Otto Berggren, U17-landslaget
Ted Burström, U17-landslaget

Moa Stridh blev matchvinnare för Frölunda med sitt första mål i SDHL. Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN
Moa Stridh.
Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Brynäs (12)

Lova Blom, Damkronorna
Tilde Grillfors, Damkronorna
Wilma Sundin, Damkronorna
Hanna Thuvik, Damkronorna
Milton Gästrin, Juniorkronorna
Gustav Hillström, Juniorkronorna
Leo Sundqvist, Juniorkronorna (utlånad till Almtuna)
Ebba Hesselvall, U18-damlandslaget
Alice Nilson, U18-damlandslaget
Svea Nordqvist, U18-damlandslaget
Joakim Dahl, U17-landslaget
Leon Roos, U17-landslaget

Får Gustav Hillström en ordinarie tröja? Foto: Bildbyrån.
Gustav Hillström.
Foto: Ronnie Rönnkvist

Färjestad (12)

Ida Boman, Damkronorna
Jack Berglund, Tre Kronor
Gabriel Carlsson, Tre Kronor
Viktor Lodin, Tre Kronor
Adam Ollas Mattsson, Tre Kronor
Filip Roos, Tre Kronor
Melker Thelin, Tre Kronor
Måns Goos, Juniorkronorna (utlånad till Karlskoga)
Tom Bjurman, Småkronorna
Robin Nilsson, Småkronorna
Noel Carlsson, U17-landslaget
Malte Liljegren, U17-landslaget

Melker Thelin.
Melker Thelin.
Foto: Johan Löf/Bildbyrån

Luleå (11)

Ebba Hedqvist, Damkronorna
Isac Hedqvist, Tre Kronor
Filip Eriksson, Tre Kronor
William Håkansson, Juniorkronorna
Casper Juustovaara Karlsson, Juniorkronorna
Oliwer Sjöström, Juniorkronorna
Isak Sörqvist, Juniorkronorna (utlånad till Vimmerby)
Benjamin Nyström, Småkronorna
Anousha Khodaverdian, U18-damlandslaget
Edith Larsson Örnkloo, U18-damlandslaget
Evita Rosengren, U18-damlandslaget

Ebba och Isac Hedqvist.
Ebba och Isac Hedqvist.

Skellefteå (11)

Rickard Hugg, Tre Kronor
Pontus Johansson, Tre Kronor
Arvid Lundberg, Tre Kronor
Jonathan Pudas, Tre Kronor
Victor Stjernborg, Tre Kronor
Viktor Klingsell, Juniorkronorna (utlånad till Kalmar)
Love Lorentzon, Småkronorna
Ludvig Vestman, Småkronorna
Tilia Lindgren, U18-damlandslaget
Nova Stålnacke, U18-damlandslaget
Manne Holmkvist, U17-landslaget

Ludvig Vestman.
Ludvig Vestman.
Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

HV71 (10)

Thea Johansson, Damkronorna
Karl Annborn, Juniorkronorna
Malte Gustafsson, Juniorkronorna
Nils Valfridsson, Småkronorna
Alexander Thunblom, Småkronorna
Olle Willén, Småkronorna
Isak Alvudd, U17-landslaget
Leon Irani, U17-landslaget
Olle Sandberg, U17-landslaget
Anton Toivola Henriksson, U17-landslaget

Malte Gustafsson matchvinnare för HV71 mot Malmö. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÃN / kod PA / PA1278
Malte Gustafsson.
Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Djurgården (9)

Liam Pettersson, Juniorkronorna
Theo Stockselius, Juniorkronorna
Dorian Eklund Aspe, Småkronorna
Tom Pråhl, Småkronorna
Oliver Sundberg, Småkronorna
Bianca Willander, U18-damlandslaget
Ludvig Langermo Neuman, U17-landslaget
Melker Wersäll, U17-landslaget
Sven Zetterberg, U17-landslaget

Theo Stockselius kan få ett genombrott. Foto: Bildbyrån.
Theo Stockselius.
Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån

Linköping (6)

Michelle Löwenhielm, Damkronorna
Ebba Svensson Träff, Damkronorna
Loke Krantz, Juniorkronorna
Elsa Blårand, U18-damlandslaget
Emma Johnson, U18-damlandslaget
Lucas Toumeh, U17-landslaget

Ebba Svensson Träff såg till att LHC kunde vinna.
Ebba Svensson Träff.
Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

MoDo (6)

Mira Hallin, Damkronorna
Elton Hermansson, Juniorkronorna
Milan Sundström, Juniorkronorna
Thea Holmberg, U18-damlandslaget
Greta Johansson, U18-damlandslaget
Lova Karlström, U18-damlandslaget

Milan Sundström. MoDo Hockey.
Milan Sundström.
Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

Växjö (6)

Karl Henriksson, Tre Kronor
Morgan Anderberg, Juniorkronorna
Ola Palme, Juniorkronorna
Yelverton Lindberg Stéen, Småkronorna
Sigge Isaksson, U17-landslaget
Theodor Johansson, U17-landslaget

Karl Henriksson.
Karl Henriksson.
Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Leksand (5)

Jonas Lagerberg Hoen, Juniorkronorna
Rocky Langvardt, Juniorkronorna
Loui Karlsson, Småkronorna
Noel Nord, Småkronorna
Pelle Ytfeldt, U17-landslaget

Jonas Lagerberg Hoen har skrivit på ett A-lagskontrakt i Leksand
Jonas Lagerberg Hoen.
Foto: Ronnie Rönnkvist

Rögle (4)

Arvid Holm, Tre Kronor
Filip Johansson, Tre Kronor
Albin Sundsvik, Tre Kronor
Ella Mossberg, U18-damlandslaget

Albin Sundsvik.
Albin Sundsvik.
Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Örebro (3)

Alexander Command, Juniorkronorna
Axel Elofsson, Juniorkronorna (utlånad till Oskarshamn)
Milo Spelkvist, U17-landslaget

Axel Elofsson toppar backarnas poängliga i HockeyAllsvenskan.
Axel Elofsson.
Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

AIK (2)

Carl Norrbin, Småkronorna
Viking Simon, U17-landslaget

Malmö (2)

Markus Brodén, Småkronorna
Isac Pagels, Småkronorna

SDE (2)

Josefine Holmgren, Damkronorna
Emma Söderberg, Damkronorna

Emma Söderberg
Emma Söderberg
Foto: Aron Broman/Bildbyrån

Almtuna (1)

William Pecirep, Småkronorna

Björklöven (1)

Fabian Salasca Nääs, Småkronorna

Boro/Vetlanda (1)

Wiggo Sörensson, Juniorkronorna

Wiggo Sörensson.
Wiggo Sörensson.
Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Mora (1)

Emil Svensson, Småkronorna

Södertälje (1)

Love Härenstam, Juniorkronorna

Mycket vilar på Love Härenstams axlar mellan stolparna.
Love Härenstam.
Foto: Jonathan Näckstrand/Bilbyrån

Timrå (1)

Eddie Genborg, Juniorkronorna

Ulricehamn (1)

Amanda Wildt Appelgren, U18-damlandslaget

Utländska klubbar (16)

Biel-Bienne (1): Marcus Sylvegård, Tre Kronor
Bern (1): Emil Bemström, Tre Kronor
Fargo Force (1): Wilson Boumedienne, U17-landslaget
Fribourg-Gottéron (1): Jacob De La Rose, Tre Kronor
Montréal Victorie (1): Lina Ljungblom, Damkronorna
New York Sirens (1): Maja Nylén Persson, Damkronorna
Ohio State University (3): Mira Jungåker, Damkronorna, Jenna Raunio, Damkronorna och Hilda Svensson, Damkronorna
Penn State University (1): Nicole Hall, Damkronorna
PWHL Hamilton (1): Anna Kjellbin, Damkronorna
PWHL Las Vegas (1): Josefin Bouveng, Damkronorna
Rapperswil-Jona (1): Jacob Larsson, Tre Kronor
Toronto Scpetres (1): Sara Hjalmarsson, Damkronorna
University of Minnesota-Duluth (1): Ida Karlsson, Damkronorna
ZSC Lions (1): Jesper Frödén, Tre Kronor

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