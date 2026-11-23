Justine Reyes flyttar hem till Kalifornien igen.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

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HV71 är ett av SDHL -lagen som riskerar att tappa ett flertal spelare när PWHL nu ska dra igång sin säsong i december. För tillfället pågår nämligen klubbarnas träningsläger för fullt och platserna ökar drastiskt i proffsligan då antalet lag ökar från åtta till tolv. Med fyra nya expansionslag kommer det att finnas gott om spelare som kan få chansen i Nordamerika.

För HV:s del innebär det att tre av lagets stora stjärnor – Thea Johansson, Justine Reyes och Kennedy Bobyck – reste över till Nordamerika för att försöka slå sig in i PWHL inför den stundande säsongen.

Nu står det också klart att HV71 tappar en av spelarna.

Justine Reyes lämnar HV71 – klar för San Jose Sea Lions

Under måndagskvällen presenterar expansionslaget San Jose Sea Lions att man sajnar forwarden Justine Reyes till ett kontrakt för säsongen 2026/27. Reyes lämnar därmed HV71 för spel i den nya PWHL-klubben.

I San Jose Sea Lions blir Justine Reyes lagkamrat med den förre SDHL-backen Daniela Pejšová, som vann SM-guld med Luleå 2023 och 2024. I San Jose spelar även stjärnskottet Laila Edwards som valdes som fyra i sommarens PWHL-draft. Reyes kommer också att få en svensk tränare i San Jose då Damkronornas tidigare förbundskapten Ulf Lundberg är assisterande tränare för Sea Lions .

Spelade OS för Italien

Justine Reyes är född och uppvuxen i Kalifornien och fick delar av sin hockeyfostran i undgomdslaget Anaheim Lady Ducks. Nu flyttar 29-åringen hem till Kalifornien och får spela PWHL-hockey för första gången i sin karriär.

Reyes var delad etta i HV71:s interna skytteliga under hösten med fem mål och hennes sju poäng var tillräckligt för en andraplats i interna poängligan. Bara Thea Johansson var bättre under hösten. Tidigare i sin karriär har Justine Reyes också spelat för Linköping och MoDo i Sverige. Totlat har hon gjort 50 mål och 90 poäng på 97 SDHL-matcher i sin karriär. Tidigare i år spelade Reyes också OS för Italien.