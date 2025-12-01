”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Luleå fortsätter att stärka truppen efter den tunga starten i SHL. Nu är även fjolårets guldback, Oskari Laaksonen, klar för en återkomst.

– När möjligheten helt plötsligt uppstod var det inget att tveka på, säger sportchefen Thomas Fröberg på lagets sajt.

Oskari Laaksonen tog Luleå till SM-guld 2025. Foto: Bildbyrån (montage).

Efter en tids rykten bekräftar nu Luleå att man har lyckats locka tillbaka en av fjolårets guldhjältar till SHL.

Oskari Laaksonen, som lämnade klubben för spel i Biel och Schweiz, återvänder – och skriver dessutom ett långt avtal som sträcker sig över fyra och en halv säsong (2025/26 inräknat).

– Det känns oerhört bra att återvända till Luleå Hockey igen – jag trivdes väldigt bra med både staden och föreningen under mina två tidigare säsonger i SHL. Och avslutet i våras kommer bli svårt att toppa, även om det så klart är målsättningen, säger han själv på lagets sajt under måndagen.

Ville tillbaka: ”Var inget att tveka på”

26-åringen har inte fått det att fungera i Schweiz, vilket i slutändan ledde till ett brutet kontrakt. Enligt Expressens tidigare uppgifter ska flera klubbar ha visat intresse, men Laaksonen själv ville återvända till Norrbotten.

– Det känns fantastiskt kul att få tillbaka Oskari i Luleå Hockey igen och dessutom att vi kunnat komma överens om ett avtal som sträcker sig över en lång tid. Oskari har redan visat vad han går för i våra färger och vi tror att det finns utrymme för ytterligare utveckling, säger sportchefen Thomas Fröberg och fortsätter.

– Vi har inte aktivt letat efter en spelare av Oskaris kaliber, men när möjligheten helt plötsligt uppstod var det inget att tveka på, speciellt som han kommer kunna hjälpa oss både den här säsongen och på längre sikt.

Oskari Laaksonen kom till Luleå första gången 2023, och hade då erfarenhet av spel i både Liiga och AHL. Som junior valdes han av Buffalo Sabres i tredje rundan av NHL-draften 2017.

Source: Oskari Laaksonen @ Elite Prospects