Det blir inte spel i BIK Karlskoga framöver för Kevin Israelsson.

Den 20-årige backen återvänder till Växjö.

Kevin Israelsson återvänder till Växjö Lakers igen. Foto: Mathilda Ahlberg/Bildbyrån

De senaste veckorna har Växjöbacken Kevin Israelsson varit utlånad till BIK Karlskoga. Han har där varit en del av den allsvenska klubbens försäsong då BIK har haft spelare på skadelistan.

Men nu står det klart att det inte blir någon fortsättning i Värmland för 20-åringen. BIK Karlskoga meddelar nämligen att Israelsson kommer att återvända till Växjö igen.

– I och med att Viktor Lang gör framsteg i sin rehabilitering finns det en risk att Israelsson inte får den speltid som han behöver. Vi vill därför tacka honom för hans insatser i BIK-tröjan och önska honom lycka till framöver, säger sportchef Torsten Yngveson.

Försvararen har Växjö Lakers som moderklubb och har spelat elva SHL-matcher för klubben i sin karriär. Det återstår att se om han får speltid i lördagens premiär mot Brynäs då det just nu är osäker status på lagkaptenen Joel Persson inför starten på den nya säsongen.

Förra säsongen var Israelsson utlånad till Vimmerby i HockeyAllsvenskan där han gjorde 25 matcher. Han har tidigare även varit på lån hos både Kalmar och Karlskrona.

Source: Kevin Israelsson @ Elite Prospects