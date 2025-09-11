Under dagens träning saknades tre spelare för Växjö Lakers. Nyförvärvet Eemeli Suomi, Otto Koivula och lagkaptenen Joel Persson deltog inte.

– Det blev väl inte ljusare i morse, säger huvudtränaren Björn Hellkvist om Perssons tillstånd till Smålandsposten.

Johan Persson kan missa SHL-premiären mot Brynäs. Foto: Kenta Jönsson/Jonas Ljungdahl/Bildbyrån.

Det var under onsdagens träning som Växjös lagkapten Joel Persson klev av. Vilken sorts skada det rör sig om är i dagsläget oklart, och backen medverkade inte under dagens träning. Huvudtränare Björn Hellkvist menar att Perssons tillstånd förvärras under torsdagsmorgonen.

– Det blev väl inte ljusare i morse. Det är inget som är allvarligt men det är mer frågetecken i dag än vad det var i går om jag säger så, säger huvudtränaren Björn Hellkvist till Smålansposten.

Premiären i fara

Otto Koivula bör enligt Hellkvist vara redo inför premiären mot Brynäs på lördag. Statusen är dock oklar på Eemeli Suomi och nyckelspelaren Joel Persson, på frågan om vare sig Persson kommer till spel under premiären svarade Hellkvist Smålansposten så här.

– Vi får helt enkelt se. Kan Joel spela så kommer han spela. Kan Joel inte spela kommer han inte att spela.