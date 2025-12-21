Uppgifter: Där hamnar Luleåfloppen

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Kasper Kotkansalo har haft en tuff säsong i Luleå. Nu uppges han ha gjort klart med en ny klubb.

Kasper Kotkansalo.

Foto: Bildbyrån/Simon Eliasson.

Kasper Kotkansalo har gjort 21 matcher i SHL, men inga poäng, och har på senare tid inte fått plats i Luleås matchtrupp. Nu uppger finska journalisten Sasha Huttunen på Twitter att Kotkansalo redan har gjort klart med en ny klubb till kommande säsong.

Enligt Huttunen är Kotkansalo klar för den finska högstaligaklubben Kiekko-Espoo. Det var också den klubben han värvades från till Luleå. Backen gjorde 18 poäng (2+16) på 55 matcher i den finska högstaligan förra säsongen.

Kotkansalo har tidigare funnits på MoDos radar till avslutningen på den här säsongen.

