Kasper Kotkansalo kan vara på väg bort från Luleå.

Då bekräftar MoDo intresse för backen.

– Vi har tittat på honom, säger Henrik Gradin till Norrbottens-Kuriren.

Kasper Kotkansalo uppges kunna vara ett alternativ för MoDo. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Sedan Luleå fick tillbaka Otto Leskinen från skada samt värvade Oskari Laaksonen har klubben fått ett överflöd på backsidan. Därigenom har en annan finsk back, Kasper Kotkansalo, hamnat i kläm i Norrbotten.

27-åringen har haft en kämpig start på säsongen i Luleå och har kritiserats för sitt spel i SHL. Efter 21 matcher står Kotkansalo fortfarande kvar på noll poäng och hans -9 är sämst i Luleås plus/minus-liga. Därför har försvararen hamnat utanför laget den senaste tiden och efter värvningen av Laaksonen finns det inte längre någon plats i laguppställningen för Kotkansalo. Han har sedan hamnat i Luleås frysbox och förra veckan uppgav Norrbottens-Kuriren även att backen är på väg bort från Luleå.

MoDo vill värva Kasper Kotkansalo

Nu uppges Kasper Kotkanslo locka till sig intresse från HockeyAllsvenskan. MoDos sportchef Henrik Gradin bekräftar nämligen ett intresse för Kotkansalo och menar att han är ett av spåren i klubbens jakt på förstärkningar efter några tunga veckor den senaste tiden.

– Jag har luftat Kotkansalos situation med Luleå Hockey i samband med att Oskari Laaksonen plockades in. Då insåg vi att han kan bli lite överflödig i laget, säger Henrik Gradin till Norrbottens-Kuriren.

I nuläget finns det däremot inget konkret gällande att Kotkansalo kan komma loss till MoDo.

– Mycket är uppe i luften. Men en hel del handlar om vad spelaren själv vill. Det är väl ungefär där det ligger. Sedan är det förstås en kostnadsfråga för oss, säger Gradin.

MoDo Hockey har förlorat sex av sina tio senaste matcher och ligger just nu fyra i HockeyAllsvenskan. Klubben har länge varit på jakt efter en back som kan stärka lagets trupp inför andra halvan av säsongen där MoDo har ambitioner om att gå direkt tillbaka upp till SHL. Det återstår att se om Kasper Kotkansalo kan bli lösningen på klubbens backjakt.

Source: Kasper Kotkansalo @ Elite Prospects