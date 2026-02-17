Nobbar återkomst till Luleå

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Juhani Tyrväinen nobbar en återkomst till Luleå nästa säsong. Finländaren har skrivit på ett nytt kontrakt med Kölner Haie.

— Sedan han kom till Köln har Juhani varit en absolut ledare i vårt lag – både på och utanför isen, säger den tyska klubbens sportchef Matthias Baldys.

Juhani Tyrväinen nobbar en återkomst till Luleå för att stanna i Tyskland.

Foto: Simon Eliasson / Bildbyrån.

Luleå uppgavs i januari jobba för att få tillbaka Juhani Tyrväinen till nästa säsong. Mellan 2019 och 2024 var finländaren en stor profil och ledare i laget. Med sitt oömma spel och sin arbetskapacitet blev han en publikfavorit i Norrbotten.

I två av säsongerna nådde han även upp till 30 poäng. Efter att förra säsongen ha lämnat för Kölner Haie har det ryktats om att Luleå har försökt värva hem 35-åringen, både under den förra säsongen och inför nästa höst. Han hade också ett utgående kontrakt med den tyska klubben – men nu står det klart att det blir en fortsättning där.

Juhani Tyrväinen nobbar Luleå – stannar i Köln

Parterna har enats om ett nytt ettårskontrakt.

— Jag är väldigt glad över att fortsätta vara en del av Köln under säsongen 2026/2027. Vi har redan skapat många fantastiska historier och jag är säker på att det kommer fler. Jag vill bidra till detta med min personlighet både på och utanför isen, säger Juhani Tyrväinen i ett pressmeddelande.

Under åren i Tyskland har det blivit 43 poäng på 86 matcher i den tyska högsta ligan. Samtidigt är han också bland de forwards som spelar mest varje match. 2019 var han med och vann VM-guld med Finland.

Nu återstår det att se om det blir någon återkomst till Sverige. När nästa kontrakt går ut kommer han att vara 36 år gammal.

Source: Juhani Tyrväinen @ Elite Prospects