”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Juhani Tyrväinen har ett utgående kontrakt med tyska Köln.

Enligt Norrbottens-Kuriren jobbar Luleå nu för att värva tillbaka finländaren till nästa säsong.

– Jag har rätt många att välja mellan, Tyrväinen till tidningen.

Luleå har fortfarande inte gett upp hoppet om Juhani Tyrväinen. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Juhani Tyrväinen spelade i Luleå mellan 2019 och 2024 och växte ut till en stor publikfavorit i Norrbotten. Sedan han lämnade Luleå 2024 har finländaren spelat för tyska Kölner Haie. Men uppgifterna om en möjlig återkomst till Luleå vill inte dö ut.

Redan inför årets säsong uppgavs Luleå vilja värva tillbaka Tyrväinen, men då tackade 35-åringen nej. I stället skrev han på ett nytt kontrakt med Kölner Haie för säsongen 2025/26. Men centerns kontrakt i Tyskland löper återigen ut efter säsongen.

Juhani Tyrväinen svarar om Luleå: ”Funderar”

Nu kommer Norrbottens-Kuriren återigen med uppgifter om att Luleå försöker värva Juhani Tyrväinen. Han skulle i sådana fall plockas in som en ersättare till trotjänaren Jonas Berglund, vars karriär sannolikt är över på grund av en ryggskada. Tyrväinen svarar nu själv på uppgifterna.

– Jag har rätt många att välja mellan, men jag kan inte säga så mycket just nu, för vi funderar fortfarande på vad som är bäst för oss, säger han till Norrbottens-Kuriren.

Om det blir en återkomst till Sverige är det bara Luleå som gäller menar Tyrväinen.

– Jag har ett Luleåhjärta. Det vet alla, men om någon klubb skulle erbjuda mig tio miljoner kronor för en säsong hade jag kanske övervägt det.

Juhani Tyrväinen gjorde 135 poäng på 232 SHL-matcher på fem säsonger i Luleå. Han var bland annat med och spelade SM-final med klubben 2022. På meritlistan har han också ett VM-guld med Finland 2019.

Source: Juhani Tyrväinen @ Elite Prospects