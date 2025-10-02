41 skott – men noll mål.

Trots 2-0-förlusten var Färjestads huvudtränare Jörgen Jönsson nöjd med insatsen mot HV71.

– Jag gillar allt i vårt spel. Det är en stöld att de vinner, det tycker jag, säger Jönsson.

Jörgen Jönsson var nöjd trots förlusten. Foto: Bildbyrån (Montage)

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Färjestad har inte samma flyt i målskyttet som förra säsongen. Efter åtta omgångar har de gjort 21 mål, vilket bara är nionde mest i SHL så här långt. På de senaste fem matcherna i SHL har Färjestad endast gjort åtta mål, och endast Linköping är sämre under den perioden.

Mot HV71 blev Färjestad nollade efter en monsterinsats av HV-målvakten Frederik Dichow. Huvudtränaren Jörgen Jönsson ger sin analys av matchen efter nederlaget.

– De gör två mål och har de flesta av sina skott i sitt powerplay. I övrigt tycker jag att det är vår match helt och hållet. Men det är svårt att vinna när man gör noll mål, så är det ju. Vi måste ha bättre effektivitet i dag, säger Jönsson.

Jörgen Jönsson om förlusten: ”Jättebra match av oss”

HV71 gjorde två mål tidigt i matchen innan Färjestad tog över spelet. Skotten slutade 41-19 till bortalaget, men de lyckades alltså inte få hål på Dichow i HV-målet.

– Effektiviteten är den stora skillnaden mellan lagen tycker jag. Vi gör en bra match i mångt och mycket och vi hanterar HV:s förväntade press bra. Jag tycker att vi kommer upp i anfallszon på ett bra sätt genom mittzon och jag tycker att vi driver anfallsspelet. Det enda vi inte lyckas med är att göra mål och vi lyckas också med att ta några utvisningar för mycket. Det är ju skillnaden i den här matchen, säger Jörgen Jönsson på presskonferensen och fortsätter:

– Jag tycker att det är en jättebra genomförd match av oss. Vi styr spelet på isen och borde ha blivit belönade med mer. Men ineffektivitet och en bra målvakt i motståndarlaget gör att det blir en förlust tyvärr.

Jörgen Jönsson menar alltså att han är nöjd med insatsen trots att det blev förlust i Husqvarna Garden.

– Jag gillar allt i vårt spel. Det är en stöld att de vinner, det tycker jag. Vi spelar bra ur zon, spelar bra anfallsspel och har långa stunder i anfallszon. Vi skapar fyra, fem frilägen känns det som. Det suger att vi inte lyckas få in pucken. Allt annat är bra, jag tycker egentligen inte att någonting är dåligt mer än boxplay där vi släpper in två mål direkt vilket sätter tonen på matchen. Det var en sån dag i dag och det är tråkigt.

Efter två raka bortamatcher under veckan reser Färjestad nu hem till Karlstad där de ställs mot Brynäs hemma på lördag.

Source: Färjestad BK @ Elite Prospects